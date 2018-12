Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Dagmar Suhling zweimal vorn

Wk

Achim. Bei den deutschen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren in Düsseldorf holte die für den TuS Huchting startende Badenerin Dagmar Suhling zwei Goldmedaillen in der Altersklasse W40. In ihrer Paradedisziplin, dem Speerwerfen, konnte sie sich mit 34,98 m an die Spitze der Wertung setzen, dicht gefolgt von Monika Brandt, die mit 34,75 m nur 23 Zentimeter zurückblieb. Noch besser verlief ihr Dreisprung-Wettkampf. Nach anfänglichen 10,06 m konnte sie sich von Versuch zu Versuch steigern und gewann den Wettbewerb schließlich mit 10,45 m. Die Zweitplatzierte, Diana Garde, landete bei 9,55 m. Dagmar Suhlings für den SV Werder Bremen startender Ehemann Sven (M45) blieb krankheitsbedingt hinter seinen Erwartungen zurück, gewann aber Bronze mit dem Diskus.