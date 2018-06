Die beiden Teams trennten sich 2:2, nachdem die Uphuser zur Pause bereits mit 2:0 geführt hatten.

TBU-Coach Benedetto Muzzicato wusste nach dem Abpfiff nicht so recht, ob er sich über den Punktgewinnen nun freuen oder ärgern solle. Denn zum einen musste Cloppenburg, das in dieser Saison noch immer auf den ersten Sieg wartet, unbedingt gewinnen. Auf der anderen Seite war eben die Pausenführung. „Wenn man 2:0 gegen einen solch verunsicherten Gegner führt, kann man natürlich auch mal gewinnen“, sagte Muzzicato. „Wir haben phasenweise richtig stark gespielt. Aber ab der 65. Minute lassen wir uns dann den Schneid abkaufen.“

Die Uphuser münzten ihre Überlegenheit auch in Tore um. In der 32. Minute markierte Thomas Mennicke, der in der Vorwoche gegen den HSC Hannover noch zum Pechvogel avancierte und ins eigene Tor traf, das 1:0 für die Gäste. Lediglich 180 Sekunden später führte der TBU mit 2:0. Torschütze war Cloppenburgs Julian Kersting. Auch in der Folge hatte die Muzzicato-Elf mehr vom Spiel. Mert Bicakci tauchte allein vor BVC-Keeper Diederik Bangma auf, traf aber nicht. „Benjamin Ciosanski vergab ebenfalls eine hundertprozentige Chance“, sagte Muzzicato.

Und so kam es, wie es kommen musste: Durch eigene Fehler ließen die Uphuser die Cloppenburger zurück ins Spiel finden. Wie gegen Hannover traf der TBU ins eigene Tor. Dieses Mal war es Innenverteidiger Mateusz Peek, der einen Freistoß der Gastgeber in den eigenen Kasten verlängerte (65.). Sieben Minuten später gelang Cloppenburgs Christian Düker der Ausgleich. Er schoss einen Freistoß aus 35 Metern direkt in den Winkel. „Unser Torhüter Christian Meyer hatte da nichts zu halten“, nahm Muzzicato seinen Schlussmann in Schutz.

Nach dem Treffer blieben die Cloppenburger gefährlich, trafen aber nicht mehr. Benedetto Muzzicato ärgerte sich darüber, dass die Gegentore meist bei ruhenden Bällen kassiert werden. „Von unseren elf Gegentreffern sind mit Sicherheit sechs oder sieben nach Standards gefallen“, sagte er. „Mit dem, was wir fußballerisch zeigen, können wir zufrieden sein. Aber nicht mit unserer Punkteausbeute.“ In fünf Spielen hat der TBU vier Zähler gesammelt.