Das ewige Duell gegen den Erzrivalen

Oberliga Nordsee Männer: Der Erzrivale wartet heute Abend auf die SG Achim/Baden: Die Mannschaft von SG-Trainer Tomasz Malmon fährt zum Auswärtsspiel gegen den TSV Bremervörde. Eine schwierige Aufgabe für die Achimer, denn die Gastgeber sind in dieser Saison äußerst Heimstark. "In dieser Spielzeit hat Bremervörde zu Hause noch kein Spiel verloren. Das macht unsere Aufgabe umso spannender. Es wird ein hartes Spiel", sagt Malmon. Die gegnerische Mannschaft kenne er sehr gut – zum Teil habe er mit einigen Bremervördern in der Vergangenheit zusammen gespielt, andere Akteure habe er selbst schon trainiert. Deshalb weiß Malmon auch um die Stärken des Tabellensiebten. "Bremervörde hat einen sehr starken Rückraum, der gut mit dem Kreisläufer spielt", sagt der Achimer Coach. Deshalb müsse seine Mannschaft in der Abwehr über die gesamten 60 Minuten Gas geben. Über seinen Angriff mache er sich dagegen weniger Gedanken. "Dort sind wir gut genug", meint Malmon. Ein weiterer Aspekt, um in Bremervörde erfolgreich zu sein, könne das schnelle Umschalten sein. "Wir müssen über Konter zu einfachen Toren kommen", gibt Tomasz Malmon vor. Eines versprach der SG-Trainer bereits: "Meine Spieler sind alle hoch motiviert." Malmon hofft zudem, dass viele Achimer mit nach Bremervörde fahren. "Wir können die Unterstützung gebrauchen. Denn in der dortigen Halle ist immer eine Menge los", sagt er. (fco)