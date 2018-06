Aus beruflichen Gründen wird Stammtorwart Tim Eggert (gelbes Trikot) für die nächsten drei Wochen in den Hintergrund treten. Morgen in Edewecht steht voraussichtlich Christian Rathjen (rotes Trikot) zwischen den Pfosten des TSV Ottersberg. (Sonja Sancken)

Ottersberg. Die jüngste 0:3-Heimniederlage gegen Drochtersen/Assel bringt die mit einem 2:0 in Langenhagen in die Saison 2012/13 gestarteten Oberliga-Fußballer des TSV Ottersberg schon früh unter Zugzwang. Im direkten Anschluss an das am vergangenen Sonnabend misslungene Heimdebüt kam Trainer Axel Sammrey bereits auf den Abstiegskampf zu sprechen.

Inzwischen hat er den Ottersberger Rückschlag gewohnt akribisch aufgearbeitet – die Voraussetzungen für das morgige Auswärtsspiel gegen den ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage gestarteten Aufsteiger SSV Jeddeloh (2:0 gegen Rotenburg und 0:4 gegen Lüneburg) haben sich aber eher noch verschlechtert. "Ich muss die Mannschaft gewaltig umbauen", kündigt Sammrey an, "die Hauptsache ist, dass wir erst einmal elf austrainierte Spieler auf den Platz bekommen."

Bastian Kühn (Hasselberg)

Nicht zuletzt wegen der kurzfristigen Verletzung des in Langenhagen als Sechser überzeugenden Rafet Emre Sarer musste der Ottersberger Coach am Sonnabend eine nicht seinen Idealvorstellungen entsprechende Startelf ins Rennen schicken.

Torwart Tim Eggert litt in der Nacht von Freitag auf Sonnabend unter Magen- und Darmproblemen, Kapitän Mateusz Peek hatte das Abschlusstraining wegen Kreislaufproblemen abgebrochen, und der erst im letzten Viertel in die Saisonvorbereitung eingestiegene Innenverteidiger Jair Baller ist noch weit von einem optimalen Fitnesszustand entfernt.

Außerdem erfuhr Sammrey erst am Montag, dass die Mittelfeldspieler Stefan Denker und Johannes Ibelherr im verletzten Zustand gegen Drochtersen aufgelaufen sind. "Was dabei herauskommt, hat man auf dem Platz gesehen", grantelte Sammrey. Er attestierte seinen beiden Führungsspielern "keine gute Leistung". Am Montag-Training haben sie sich weitestgehend nicht beteiligt. Ibelherr sagte es ab, und Denker beendete es nach einem vorsichtigen Lauftraining vorzeitig.

Purpus oder Rathjen?

Inzwischen hat Eggert sich aus beruflichen Gründen für drei Wochen nach Sindelfingen verabschiedet, und die morgigen Einsätze von Baller, Denker sowie Ibelherr sind eher unwahrscheinlich. Was die drei Feldspieler betrifft, möchte Sammrey nicht das Risiko eingehen, dass sie sich schwer verletzen. Dazu kommen sieben aus verschiedenen Gründen längerfristig nicht einsetzbare Spieler (Arcabay, Huhn, Jabber, Linde, Ruf, Sammann, Eugen Zilke), und Sammrey stellt fest: "Es gibt nicht mehr allzu viele personelle Alternativen."

Unter diesen Voraussetzungen schlägt die Stunde des 20-jährigen Neuzugangs Bastian Kühn. Der frühere U16-Nationalspieler, auch schon für Eintracht Braunschweig und Werder Bremen im Einsatz gewesen, kam mit einer zehnmonatigen Sperre vom Regionalligisten SV Wilhelmshaven an die Wümme und ist an diesem Wochenende erstmals für den TSV Ottersberg einsatzberechtigt. "Bastian wird in der ersten Elf spielen", stellte Sammrey bereits am Donnerstag klar.

Kühn eignet sich für mehrere Positionen im Offensivbereich des in der neuen Saison zweimal im 4-2-3-1-System aufgestellten TSV Ottersberg. Es deutet sich an, dass Kühn Johannes Ibelherrs Rolle im zentralen offensiven Mittelfeld übernehmen wird. Auf dieser Position wirkte der Youngster bereits im abschließenden Ottersberger Vorbereitungsspiel gegen den Regionalligisten FC Oberneuland (3:2). "Wir sollten von Bastian nicht gleich Wunderdinge erwarten", bemerkt Sammrey, "aber er ist schon in der Lage, unserer Mannschaft Stabilität zu verleihen. Wichtig ist aber erst einmal, dass er in seinem ersten Punktspiel für den TSV Ottersberg nicht überdreht."

Die Frage, wer morgen das Ottersberger Tor hütet, ist noch nicht abschließend beantwortet (Sammrey: "Ich werde im Abschlusstraining genau hinsehen"). Zur Auswahl stehen Christian Rathjen und der vom TSV Etelsen geholte Fabian Purpus.

Sie liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, nicht zuletzt aus dem Grund, weil beide Keeper einen Teil der Saisonvorbereitungsphase verpasst haben. Für Rathjen spricht jedoch, dass er schon neun Ottersberger Oberliga-Fußballspiele bestritten hat. Vor allem im Mai bewies er, dass es ihm nichts ausmacht, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Im abschließenden Auswärtsspiel der Saison 2011/12 erreichte Ottersberg nicht zuletzt wegen des Ex-Basseners ein 2:2 gegen Meister Goslarer SC.

3. Spieltag

Rotenburger SV - Lüneburger SK Hansa

SSV Jeddeloh - TSV Ottersberg (beide Sbd., 16 Uhr)

RSV Göttingen - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (heute, 18 Uhr)

VfL Bückeburg - SV Holthausen/Biene

SV Drochtersen/Assel - Eintracht Braunschweig II

SC Langenhagen - TuS Heeslingen

Lupo Martini Wolfsburg - TuS Celle FC

VfV Borussia Hildesheim - VfL Osnabrück II (alle So., 15 Uhr)

TuS Celle FC - SC Langenhagen (Fr., 24. August, 19.30 Uhr) (wk)