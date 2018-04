Voller Vorfreude in die Zukunft (v.l.): Manager Thomas Krüger, der sportliche Leiter Markus Nesemann, Uphusen neuer Trainer Dennis Offermann sowie der frühere sportliche Leiter Reiner Kreie. (Malte Bürger)

Die monatelange Suche hat ein Ende. Markus Nesemann und Thomas Krüger, die sich seit dem vergangenen Herbst um die Belange der 1. Herren des TB Uphusen kümmern, haben einen Nachfolger für Trainer Andre Schmitz gefunden. Dieser hatte bekanntlich im Laufe der ersten Saisonhälfte seinen Abschied zum Sommer verkündet. Mit Dennis Offermann wechselt der aktuelle Coach des Bremen-Ligisten Brinkumer SV an den Arenkamp.

„Wir haben mit Dennis sowohl menschlich als auch in Sachen Motivation genau den richtigen Mann gefunden“, freute sich Manager Thomas Krüger während der offiziellen Vorstellung über die Neuverpflichtung. „Nach fünf Jahren Andre Schmitz bricht somit in Uphusen eine neue Ära an.“ Markus Nesemann, sportlicher Leiter des TBU, schlägt in die gleiche Kerbe: „Für Thomas und mich stand bereits sehr schnell nach der ersten Kontaktaufnahme im Dezember fest, dass wir mit Dennis das Konzept, das wir für die Mannschaft erstellt haben, ideal weiterführen können.“ Soll heißen: Vorrangig junge Spieler aus der Region statt vieler teurer Akteure aus allen Ecken des Landes.

Dennis Offermann nutzte derweil seine Vorstellung, um erst einmal ein dickes Lob an seinen jetzigen Klub zu schicken: „Ich schätze sehr, was mir in Brinkum ermöglicht wurde“, sagte der 35-Jährige. „Nachdem ich als Spieler gekommen war, hat man mir dort den Weg ins Trainergeschäft ermöglicht. Es war ein Privileg, trotz meines noch jungen Alters in der Bremen-Liga beginnen zu dürfen.“ Die damalige Entscheidung beim Verein aus dem Landkreis Diepholz überraschte jedoch nur wenig. Der künftige Uphuser stand als Spieler an der Schwelle zum Profigeschäft, beim SC Paderborn spielte er einst in der A-Junioren-Bundesliga und schaffte anschließend den Sprung zu den 1. Herren – damals noch in der Regionalliga beheimatet. Unter anderem lief er auch im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock auf (1:2), setzte seine Laufbahn dann aber in der Oberliga bei Arminia Bielefeld II, dem SV Lippstadt 08 und Preußen Hameln fort. „Wie schon als Spieler bin ich auch jetzt als Trainer sehr ambitioniert und ehrgeizig“, erklärte Offermann. „Klar, für die meisten ist Fußball ein Hobby, das auch Spaß machen soll. Und das ist auch gut so. Aber wenn man in der Oberliga spielt, sollte einem natürlich auch bewusst sein, dass dort leistungsbezogen gearbeitet wird.“

Nach eigenem Bekunden habe Dennis Offermann, der aktuell am Erwerb der B-Lizenz bastelt, nicht lange überlegen müssen, ob der Posten beim TBU der richtige sei. „Der sportliche Reiz ist in der Oberliga Niedersachsen natürlich noch einmal deutlich größer als in Bremen“, sagte er. „Und für mich persönlich ist es natürlich zudem ein weiterer Schritt in meiner Karriere, den ich erneut sehr schnell gehen darf.“ Dass er ab dem kommenden Sommer auch tatsächlich in der Oberliga coachen darf, davon ist der 35-Jährige, der in Brinkum von Kristian Arambasic ersetzt wird, trotz aller tabellarischen Theorien überzeugt: „Ich vertraue in die Qualität der aktuellen Mannschaft und bin davon überzeugt, dass sie in der Liga bleibt“, sagte er. „Wenn es dann nachher doch anders ist, ist es eine Situation, mit der man sich dann beschäftigen muss.“

Wie genau das künftige Trainerteam beim TB Uphusen aussieht steht noch nicht fest, ein passender Assistenzcoach wird derzeit noch gesucht. Torwarttrainer Gregor Badstübner wird der Mannschaft allerdings auch zukünftig erhalten bleiben. Inwiefern es Veränderungen im Kader geben wird, ließ Dennis Offermann vorerst offen: „Ich habe dem Team im ersten Gespräch direkt gesagt, dass es jetzt durch den Trainerwechsel keinen Kahlschlag im Kader geben wird. Ich versuche lieber, durch Inhalte zu glänzen und nicht dadurch, fünf Leute rauszuschmeißen.“

Dass künftig vielleicht auch das eine oder andere bisherige Brinkumer Gesicht am Arenkamp zu sehen sein wird, wollte der Neu-Coach nicht ausschließen. „Natürlich ist das ein sensibles Thema, aber ich habe jetzt nicht vor, aktiv beim BSV zu wildern“, betonte er. „Allerdings wird es sich sicher nicht verhindern lassen, dass Spieler auf mich zukommen und fragen. Wenn wir aber über Neuverpflichtungen sprechen, ist auch klar, dass wir niemanden für die Breite brauchen, sondern Akteure, die absolute Verstärkungen sind.“

