Nach dem jüngsten 5:1-Coup in Ippensen und vor dem jetzigen Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FC Ostereistedt/Rhade sieht aber auch der Coach die Trümpfe eindeutig in den Händen seiner Akteure – wenngleich er einschränkt: „Wir müssen diesen Gegner aber natürlich trotzdem ernst nehmen, ganz egal, wie gut die Tabellensituation im Moment für uns aussieht.“ Auf einen Ausrutscher seiner Mannschaft hat Faruk Senci jedenfalls überhaupt keine Lust. „Es bringt uns ja nichts, wenn wir in der einen Woche richtig gut spielen, in der Woche danach dann aber nur Schlechtes abliefern.“ Nach den bisherigen Auftritten seiner Schützlinge besitzt der Achimer allerdings ein gutes Gefühl in Sachen Einstellung: „Meine Spieler wissen, dass sie auch dieses Mal wieder von Beginn an alles geben müssen“, betont er. „Außerdem findet diese Partie zu Hause statt, da wollen wir vor unserem Publikum natürlich drei weitere Punkte holen.“ In personeller Hinsicht gibt es für Faruk Senci überhaupt keine Probleme, der gesamte Kader steht ihm zur Verfügung.

(mbü)

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Achim

-Bierden