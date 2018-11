Zumindest in Sachen Reitsport. Denn dort fand nun ein CHIO***** statt - jedes FEI-Mitgliedsland darf pro Jahr nur ein CHIO veranstalten. Am Start war auch die Sottrumerin Nadine Husenbeth. Und sie war nicht einfach nur dabei, sie wurde in den Einzelwertungen gar Dritte und Vierte.

Die Leistungskurve von Nadine Husenbeth zeigt seit Jahren nach oben, und sie wird immer steiler. Im Februar gewann sie mit dem deutschen Team den U25-Nationenpreis bei den Löwen Classics in Braunschweig, bei der U25-Dressur-Europameisterschaft in Hagen am Teutoburger Wald im Juni folgte mit der Mannschaft der nächste Titel – und jetzt zwei Top-Platzierungen bei einem Fünf-Sterne-Turnier. „Neben dem EM-Titel ist das mein größter Erfolg überhaupt“, freute sich die 23-Jährige.

Auch in Falsterbo ist Nadine Husenbeth mit dem Team angetreten, es ging um den Nationenpreis. Zu dritt traten sie an, die Mannschaft vervollständigten Helen Langehanenberg (Münster) und Marcus Hermes (Nottuln). Doch das Teamergebnis lag unter den Erwartungen: Platz fünf von fünf Nationen sprang heraus. Zunächst stand der Grand Prix an, und Nadine Husenbeth zeigte sich auf ihrer 17-jährigen Fuchsstute Florida in Bestform. 71.040 Prozentpunkte bedeuteten Rang vier. Jedoch erreichten Langehanenberg auf Damsey (Platz acht) und Hermes auf Zinq Cabanas (Platz 15) nicht ihre Normalform.

Die zweite Prüfung durften die Reiter wählen: Grand Prix oder Kür. Husenbeth entschied sich für die Kür. „Das ist mein Steckenpferd“, erklärte sie. Sie sollte die Entscheidung nicht bereuen. „Ich konnte nochmal ein Schippchen draufpacken“, schilderte sie. Das Resultat: Platz drei. „Damit hatte ich nie gerechnet“, zeigte sie sich noch etwas ungläubig ob ihrer Leistung – 72.250 Prozentpunkte. Zwar wurde Langehanenberg im Grand Prix Zweite, doch Hermes wurde Zehnter und damit erneut Letzter. „Das kann passieren“, relativierte Husenbeth, „es hat trotzdem viel Spaß gemacht.“