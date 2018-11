Die Uphuser ließen bei drückenden Temperaturen die erste Elf während der gesamten Spielzeit auf dem Platz. Aber auch der TSV Fischerhude-Quelkhorn wechselte nur einmal aus. Für Nils Bahrenburg kam in der 65. Minute Malte Nord aufs Spielfeld. Geändert hatte dieses an der Überlegenheit des TBU nichts. "Wir haben kein berauschendes Spiel abgeliefert, aber wir haben die Partie während der gesamten Spielzeit kontrolliert und die nächste Runde erreicht", sagte Sven Zavelberg. "Eine halbe Stunde lang spielte unser Team gut mit", so Thomas Cordes. Fischerhudes Betreuer kannte die Überlegenheit des Titelverteidigers aus Uphusen aber neidlos an, denn als Saimir Dikollari einen weiten Abschlag seines Torsteher Mehmet Özkul erlief und plötzlich frei vor Keeper Scott Breselge stand, hieß es nicht nur 0:1, sondern die Begegnung war damit praktisch entschieden.

Nur fünf Minuten später jagte Uphusens Sebastian Koltonowski den Ball zum 0:2-Pausenstand in die Maschen. "In der Pause hat unser Coach Matthias Rose das Team noch einmal aufgebaut. Wir wollten versuchen, möglichst schnell das 1:2 zu erzielen", verriet Cordes. Doch der TBU war zu stark. Die Defensive des Landesligisten ließ nichts zu, so dass Özkul einen geruhsamen Abend verleben durfte. Die Abwehr des Bezirksliga-Aufsteigers um Spielertrainer Rose und Routinier Jörg Evers indes hatte viel Arbeit zu verrichten, löste die Aufgaben dabei ordentlich, so dass das Schmitz-Team trotz deutlicher Überlegenheit des TBU nur noch zwei Tore zuließ. Diese wurden von Florian-Linus Thiel (65.) und Dikollari (71.) erzielt. Thiel nutzte eine flache Hereingabe, um den Ball aus elf Metern ins Tor zu schießen. Dikollari erzielte seinen zweiten Treffer aus dem Gewühl heraus. Die Bemühungen des TSV Fischerhude-Quelkhorn wurden in der Schlussphase mit dem Ehrentreffer belohnt. Benedikt Steege erzielte ihn im Nachschuss, als Özkul einen Schuss von Jan-Christoph Schröder nur abklatschte.