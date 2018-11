Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Drei Ausfälle beim Gast

Bezirkspokal (1. Hauptrunde): "Wir werden wohl beim Anpfiff reichlich platt sein", glaubt Kotrainer Alexander Coels. Der Landesligist TSV Etelsen zieht seinen Kader am Wochenende nämlich am Schlosspark zu einem Trainingslager zusammen. "Die Partie gegen den TSV Bassen wird den Abschluss der Trainingseinheiten bilden", sagt Coels, der mit Kato Tavan, Alexander Blank und Mirko Radke drei Verletzte aus dem Qualifikationsspiel beim TV Oyten (2:0) mitbrachte. "Für uns ist der Pokal nicht so wichtig. Wir wollen topfit sein, wenn es in die Punktrunde geht", legt Bassens Trainer Marco Holsten nicht viel Wert auf ein Weiterkommen. Allein schon deshalb nicht, weil sein Team bereits am Mittwoch wieder ran müsste. Gegner wäre der Sieger aus dem Spiel TSV Bierden gegen FC Verden 04. "Unser Saisonstart gegen Worpswede wäre zwei Tage später am Freitag. Da kommt uns ein zusätzliches Pflichtspiel nicht entgegen." Verzichten muss Holsten auf Angreifer Denis Schymiczek, der privat verhindert ist. Gesetzt ist derzeit bei den Grünroten Andre Schwarmann als Nummer eins, zumal Tim Stelling noch angeschlagen ist. (bal)