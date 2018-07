TSV Bassen: Sieben Judoka erfüllen Bedingungen für den 8. Kyu / Nachwuchs darf nunmehr an Wettkämpfen teilnehmen

Drei Prüfer machen sich ein Bild vom Leistungsstand

Wk

Bassen. Nach einer langen und intensiven Vorbereitungszeit standen im TSV Bassen wieder Gürtelprüfungen an. Um den hohen Anforderungen des Deutschen Judo-Bundes (DJB) gerecht zu werden, wurden gleich drei Prüfer (Michael Harms, Günter Läderach, Dennis Hoffmann) für die Abnahme der Leistungsprüfung verpflichtet. In knapp zwei Stunden zeigten die Prüflinge aus den Bereichen Falltechniken, Wurf- und Bodentechniken sowie Anwendungsaufgabe Stand, Boden und Randori (Übungskampf), was sie gelernt haben. Bei den Wurftechniken wurden gleich unterschiedliche Prinzipien gezeigt. Hüftwürfe, wenn sich der Partner (Uke) nach vorne bewegt sowie Fußwürfe, wenn der Kampfpartner sich vom Prüfling nach hinten bewegt. Idealerweise wurden die Würfe dann so ausgeführt, dass ein direkter Übergang in den Boden möglich wurde, womit das zweite Prüfungsfach abgedeckt werden konnte.