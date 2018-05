Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Drei erste Plätze in Oberhausen

Wk

Verden. Erfolgreiche Tanzsportgemeinschaft (TSG) Ars Nova Verden: Mit drei Paaren beim Turnier in Oberhausen angetreten, sicherte sie sich auch drei erste Plätze. Die Siegesserie eröffneten Fabian Geukens/Franziska Schallhorn, die sich mit 19 von 25 Bestwertungen souverän den Goldrang in der Ü28/B-Latein sicherten. Damit erfüllten sie gleichzeitig die Voraussetzungen für den Aufstieg in die A-Klasse, deutschlandweit die zweithöchste Wettkampfkategorie. Noch in Oberhausen in der A-Klasse debütierend, errangen sie den dritten Platz. Yannick Drünkler/Imke Teuchert ließen die gesamte Konkurrenz in der Ü28/A-Latein hinter sich. Sie entschieden das Turnier mit 22 von 25 Bestwertungen zu ihren Gunsten. Gleichzeitig bestätigten sie ihren kurz zuvor errungenen Erfolg auf der Dancecomp in Wuppertal. Abschließend traten drei Ars-Nova-Paare in der Ü18/A-Latein an. Hier sicherten sich Jan Quandt/Lena Wurst ebenfalls in souveräner Manier Rang eins (21 von 25 Bestwertungen). Den dritten Platz belegten Drünkler/Teuchert, während die gerade aufgestiegenen Geukens/Schallhorn den vierten Platz erreichten.