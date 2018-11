Wie so oft leisteten sich die Kreisverdener zunächst zu viele technische Fehler und versäumten es, sich bereits im ersten Durchgang vorzeitig abzusetzen. Hinzu kam, dass Rückraumspieler Hagen Sperling bereits nach zehn gespielten Minuten wegen Foulspiels die Rote Karte sah. So legten die Gäste, die mit einer 5:1-Abwehrformation überraschten, zwar nach dem 3:3 (10.) immer vor, konnten die HSG aber nicht entscheidend abschütteln. Nach der Pause glichen die Gastgeber, die von nun an mit aggressiver Abwehrarbeit beeindruckten, mit drei Treffern in Folge zunächst zum 24:24 (47.) aus, um nur vier Minuten später mit 28:25 in Führung zu gehen. "Danach musste etwas Grundlegendes passieren", so TSV-Trainer Panitz später. Er hatte sich gezwungen gesehen, zwei HSG-Akteure in Manndeckung nehmen zu lassen, und im Angriff spielten die Grün-Weißen von nun an mit Oliver Hildebrandt und Oliver Seilz auf den Kreisläuferpositionen. Jener Schachzug zeigte Wirkung und innerhalb von sieben Minuten war der Ausgleich durch Henning Meyer mit seinem siebten Treffer zum 29:29 (58.) geschafft. Mirko Drescher traf per Siebenmeter anschließend zum 30:29 (59.) und markierte sechs Sekunden vor Abpfiff ebenfalls vom Punkt das vielumjubelte 30:31 .