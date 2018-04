Einen guten Eindruck hat beim 11. Pusdorfer Volkslauf Raoul Johannes Dygas hinterlassen. Im Trikot der LG Kreis Verden sicherte sich der Cluvenhagener über die zehn Kilometer lange Distanz als Zweiter der Klasse M30 den dritten Rang der Gesamtwertung.

Auf der Strecke erwartete die Läufer ein böiger Wind. Zudem mussten sie zwei Hagelschauer überstehen. Dygas, der auch als Jockey aktiv ist und dessen nächste pferderennsportlichen Aufgaben am Himmelfahrtstag in Magdeburg anstehen, konzentriert sich seit einigen Wochen wieder parallel auf den Langstreckenlauf.

In Woltmershausen ging er das Rennen zunächst vorsichtig an und lag gemeinsam mit Gerrit Lubitz (ATS Buntentor) an dritter Position. Als die Hälfte der Strecke absolviert war, löste er sich von seinem Widersacher. Im Ziel holte der 31-Jährige Bronze hinter Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr, 33:58min) und Tom Lindemann (TuS Wieren, 36:51min). Für Dygas wurden 37:05 Minuten gestoppt.

Vater Volker Dygas, der vor drei Jahren als Deutscher Meister und Gewinner von Gold und Bronze bei der EM im Gehen über zehn Kilometer seine Karriere als Leistungssportler beendet hatte, lief die Strecke über fünf Kilometer. Als 17. der Gesamtwertung in 23:19 Minuten gewann der 68-Jährige seine Altersklasse M65. Der LGKV-Starter Dirk-Peter Jäger siegte in der Altersklasse M70 (29:48min).

FCO