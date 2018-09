Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Sieg ist Pflicht

Oberliga Nordsee Frauen: Nach der einkalkulierten Pokalniederlage gegen den Drittligisten SV Werder Bremen und der Punktspielpleite gegen die HSG Wilhelmshaven will der TV Oyten II gegen die SG Neuenhaus/Uelsen zurück in die Erfolgsspur finden. Ein Sieg gegen den Drittletzten ist für das Team von Trainer Marius Brandt Pflicht, wenn der Vizemeister der Vorsaison sich nicht frühzeitig aus der Spitzengruppe verabschieden will. Vor der Partie spricht einiges auch für einen Erfolg der Drittliga-Reserve. So ist die SG Neuenhaus/Uelsen auswärts bisher noch ohne Punktgewinn, und den Hinrundenvergleich entschied der TVO II mit 31:24 für sich. In personeller Hinsicht hat Brandt fast alle Frauen dabei. Neben seiner Schwester Målin fehlt nur Allrounderin Patricia Lange (Urlaub). Auffüllen wird Oytens Trainer seinen Kader erneut mit A-Jugendlichen. "Wir wollen uns mit einem Sieg die Sicherheit für die folgenden Aufgaben gegen Höltinghausen und Habenhausen holen", fordert Brandt nach zwei zuletzt schwachen Auftritten in der neuen Halle an der Stader Straße zwei Punkte von seiner Mannschaft. Mit der Begegnung gegen die SG Neuenhaus/Uelsen kehren die "Vampires" wieder in die zuletzt durch Fußballturniere belegte Pestalozzihalle zurück. (prü)