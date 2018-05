Harald Logemann wechselt vom TSV Morsum zu Werder Bremen II und übergibt sein Amt...

Morsum. Harald Logemann hat für Martin Eschkötter ein bestelltes Feld hinterlassen. Schließlich hat er mit den Handball-Frauen des TSV Morsum den Aufstieg in die Oberliga Nordsee perfekt gemacht. Für Eschkötter, der Logemanns Nachfolger und direkter Vorgänger ist, könnte es keine schönere Rückkehr auf die Morsumer Trainerbank geben. Im Gespräch mit unserer Zeitung wurde eine Gemeinsamkeit der Beiden deutlich: Sie haben ihr Herz an den TSV Morsum verloren.

Fünf Jahre ist es nun her, dass Martin Eschkötter den Platz auf der Bank der ersten Frauen-Mannschaft des TSV Morsum frei gemacht hat. Während dieser halben Dekade trainierte der Ganderkeseer Harald Logemann die Handballerinnen aus der Samtgemeinde Thedinghausen. Jetzt macht wiederum Logemann für seinen Nachfolger und gleichzeitigen Vorgänger Platz. Logemann übernimmt dagegen die zweite Frauenmannschaft von Werder Bremen (wir berichteten). Beide werden sich in der neuen Saison wiedersehen: Denn Morsum wird wie Werder II in der Oberliga Nordsee spielen.

...an seinen direkten Vorgänger Martin Eschkötter. FOTOS: HASSELBERG·MEISSNER

Dass Eschkötter ein Team in der vierthöchsten Liga trainieren darf, hat Logemann mit dem direkten Wiederaufstieg aus der Landesliga erst möglich gemacht. "Aber warum sollte ich dankbar sein, schließlich habe ich Harald damals eine Oberliga-Mannschaft hinterlassen. Da kann ich wohl auch erwarten, dass ich das Team auch in der Oberliga wieder übernehme", sagt Eschkötter schmunzelnd in Richtung seines Vorgängers.

Harald Logemann hat kein Problem mit dem Scherz seines Nachfolgers. Schließlich kennen sich die beiden erfahrenen Trainer seit vielen Jahren. Ihre Wege haben sich schon etliche Male gekreuzt. Deshalb lässt es sich auch Logemann nicht nehmen, Eschkötter zu necken. "Martin hätte ruhig ein oder zwei Mal öfter zu unseren Spielen kommen können. Dann wären wir als Meister aufgestiegen", erzählt er. Der TSV Morsum habe nämlich alle Partien gewonnen, bei denen Eschkötter auf der Tribüne saß. Am Ende der Saison belegte der TSV Platz zwei hinter Bremervörde – mit einem Punkt Rückstand.

Da die Mannschaft aus dem Kreis Rotenburg aber ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnimmt, kehrt Eschkötter nun als Oberligatrainer zurück. Er sei immer noch froh darüber, sein altes Team erneut übernehmen zu dürfen. "Der TSV Morsum ist mein gefühlter Heimatverein", sagt der Langwedeler. "Mein Herz hängt an diesem Klub." Der TSV Morsum sei – neben der SG Achim/Baden und der HSG Cluvenhagen/Langwedel – der einzige Verein, bei dem er sich ein Engagement vorstellen könne. Dabei habe er die Chance gehabt, in Achim beim ersten Frauenteam auf der Bank zu sitzen. "Als von dort eine Anfrage kam, hatte ich aber bereits das Angebot vom TSV Morsum", erzählt Eschkötter.

Wie Eschkötter habe auch Logemann viele schöne Momente in Morsum erlebt und ebenfalls sein Herz an den Verein verloren. Obwohl er seine Entscheidung, nach Bremen zu wechseln, nicht bereut, ein wenig traurig sei er dennoch. "Es ist mir nicht leicht gefallen. Es waren fünf tolle Jahre", sagt er. Doch nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um Tschüss zu sagen. "Wenn man über viele Jahre die gleiche Mannschaft trainiert, nutzt es sich irgendwann auch mal ab", meint Logemann. Zudem sei ihm der zeitliche Aufwand, mehrmals in der Woche von Ganderkesee nach Morsum zu fahren, zu groß geworden. "In den fünf Jahren bin ich mehr als 100000 Kilometer für den TSV gefahren."

Die beiden Trainer wollen jedoch nicht nur in Erinnerungen schwelgen. Die neue Oberligasaison haben sie bereits fest im Blick. Beide gehen von einem engen Rennen in der Klasse aus. Uneins sind sie dagegen bei den Saisonzielen. Logemann will mit Werder die Liga halten. Eschkötter hat mit dem Aufsteiger aus Morsum anderes vor: "Unser Anspruch kann sein, rund um Platz acht mitzuspielen."