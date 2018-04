Zufrieden waren die Badener vor allem deshalb, weil sie wenige Augenblicke zuvor selbst die Hauptdarsteller in Bremens Stadthalle waren. Der Drittliga-Aufsteiger traf im Vorfeld des Länderspiels auf den Bundesligisten SVG Lüneburg. Zwar gewannen die Salzstädter erwartungsgemäß mit 3:0 (25:20, 25:13, 25:12), doch die Badener präsentierten sich stark und waren auch ein Gewinner. Denn bei ihrem Spiel schauten mehr als 600 Menschen zu – unter ihnen dürfte nun der ein oder andere neue Fan des TVB gewesen sein.

Vor allem im ersten Satz waren die Außenseiter aus dem kleinen Baden dem Favoriten fast ebenbürtig. Lange Zeit hielten die Schützlinge von Trainer Peter-Michael Sagajewski den Auftaktsatz offen. Und immer wieder brachten sie die Zuschauer zum Jubeln. Unter anderem Trainersohn Ole Sagajewski, der die Bundesligaspieler zum Beispiel bei seinen Angaben schlecht aussehen ließ. Oder auch ein Fynn Haverland, der es hin und wieder schaffte, die knallharten Schläge der Lüneburger zu blocken. Als es im ersten Satz in die entscheidende Phase ging, zeigte sich dann aber doch der Zwei-Klassen-Unterschied, sodass die SVG, die in der Vorsaison Dritter in der Bundesliga wurde, den ersten Durchgang schlussendlich doch sicher gewann.

In den Sätzen zwei und drei war die Dominanz des Bundesligisten dann nicht mehr zu übersehen. Beide Durchgänge und somit auch das Match gingen an die Lüneburger um ihren Trainer und Ex-Nationalspieler Stefan Hübner. Gleich den ersten Matchball nutze der Favorit. Doch von Trauer war bei den Badenern nach dem Ende des Spiels nichts zu sehen. Ole Sagajewski blickte zwar ein wenig traurig in die große ÖVB-Arena, doch der Eindruck täuschte nur. „Es war einfach geil. Vor solch einer Kulisse zu spielen, das wird für uns wohl erst einmal einmalig bleiben “, sagte er. Die gesamte Mannschaft habe sich auf dieses Erlebnis, das den Höhepunkt der Saisonvorbereitung bildete, gefreut und sei nicht enttäuscht worden. „Wir haben unser Bestes gegeben. Aber Lüneburg hatte einfach mehr Kraft“, meinte Ole Sagajewski. „Der Unterschied in der Athletik ist halt riesig und entscheidend. Aber allein, dass wir hier vor dem Länderspiel spielen durften, ist einfach toll.“

Von der Kulisse begeistert war auch TVB-Kapitän Stefan Baum. „Leider ist dann aber das Ergebnis so gekommen, wie das zu erwarten war“, meinte er. „Wir sind aber mutig in die Partie gegangen und haben uns nicht verkrochen.“ Mittlerweile sei man auf einem Niveau angekommen, auf dem man auch gegen überlegene Mannschaften punkten kann. „Aber im Endeffekt war die körperliche Dominanz dann doch zu groß. Insgesamt war das Erlebnis jedoch einfach schön.“

Wegen der guten Leistung war es denn auch wenig verwunderlich, dass Trainer Peter-Michael Sagajewski stolz auf seine Spieler war. Er sieht sein Team für das erste Jahr in der 3. Liga gut vorbereitet. „Ich persönlich hätte mir vier oder fünf Punkte mehr gewünscht, dann hätten wir den ersten Satz sogar gewonnen“, meinte er schmunzelnd. „Die Jungs sind trotz der Rückstände in den Sätzen zwei und drei nicht eingebrochen. Sie haben immer wieder Nadelstiche gesetzt und oft die langen Ballwechsel für sich entschieden“, sagte der Coach. „Natürlich war Lüneburg dann aber individuell überlegen.“

Dass die Badener – trotz der Pleite gegen eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga – auch gewonnen haben, zeigte eine kleine Szene im Forum der Bremer Stadthalle. Dort sagte ein Vater zwischen dem Vorspiel und dem Länderspiel zu seiner Familie, dass er sich nur zu gerne den Spielplan des TV Baden besorgen möchte. Der kurze Weg von Bremen nach Baden lohne sich doch bestimmt, meinte er.

