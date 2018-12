Oliver Brandt soll an Position zwei für wichtige Matchpunkte sorgen. (Sancken)

Alles andere als einfach wird es auch bereits am morgigen Sonntag. "Wir treffen direkt auf den Favoriten Bremer HC, das ist gleich eine echte Standortbestimmung", ist sich Mannschaftsführer André Stelling sicher. "Wenn wir diese Partie verlieren, dann geht es im weiteren Saisonverlauf einzig und allein um den Klassenerhalt." Was die Hanseaten alles können, haben sie bereits am vergangenen Mittwoch bewiesen, als sie am ersten Spieltag den TV Rot-Weiß Bremen mit 7:2 überrollten (siehe Tabelle auf dieser Seite). Auch der TV Süd ist bestens gestartet und zählt nicht erst nach dem 8:1-Triumph vom 1. Mai ebenfalls zu den Titelkandidaten.

Beim Oldenburger TeV II und dem TuS Harsefeld halten sich die OTC-Asse derweil mit einer konkreten Einschätzung bislang noch zurück. "Beide Teams kennen wir noch nicht so gut, da fällt eine Prognose schwer", gesteht Stelling.

Bei all der gegnerischen Stärke glauben die Ottersberger dennoch an ihre Chance – wenn die personellen Voraussetzungen stimmen. "Für uns wird es in erster Linie wichtig sein, dass wir verletzungsfrei durch die Saison kommen", erklärt André Stelling. "Bereits vor zwei Jahren haben uns die vielen Ausfälle den Klassenerhalt in der Nordliga gekostet." Auch im Vorjahr verhinderten interne Umbauarbeiten ein besseres Resultat als den starken zweiten Tabellenplatz. Zum direkten Wiederaufstieg hat es dennoch nicht gereicht.

Gesundheitlich gibt es bislang allerdings keine negativen Anzeichen. "Lediglich Oliver Mutert wird uns definitiv zwei Mal berufsbedingt fehlen", hat der Mannschaftskapitän in seinem Kalender notiert. "Aber auch dieser Ausfall wiegt schwer, denn normalerweise ist Oliver eine Bank an Position drei."

Weitere Fragen bezüglich der Aufstellung stellen sich nicht. "Im Idealfall werden wir von der Nummer eins bis sechs runterspielen", verrät André Stelling. "Als siebter Mann ist dann noch Torsten Hartje als unser Doppelspezialist mit dabei."

Ottersberger TC: 1. Michael Weiß, 2. Oliver Brandt, 3. Oliver Mutert, 4. Andreas Busch, 5. André Stelling, 6. Christoph Engelke, 7. Torsten Hartje.