Der TSV Holtum (Geest) hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga seine Hausaufgaben problemlos erledigt: Gegen den SV Werder Bremen gewannen die Damen um Mannschaftsführerin Heike Wahlers im Schnelldurchgang mit 8:1. In den neun Partien gaben die Gastgeberinnen lediglich sechs Sätze ab.

„Insgesamt war es eine klare Angelegenheit. Wobei man auch sagen muss, dass sich die Motivation bei Werder in Grenzen hielt“, meinte Heike Wahlers. „Für uns waren die Punkte aber immens wichtig, damit wir den Relegationsplatz sicher haben.“ Wahlers rechnet nicht damit, dass der Dahlenburger SK, der noch vier Spiele vor der Brust hat, ihre Mannschaft in der Tabelle noch überholen wird. Holtum hat nur noch ein Spiel zu absolvieren. „Die restlichen Gegner dürften für Dahlenburg eigentlich zu stark sein“, sagte Wahlers. Der Gegner, auf den der TSV im alles entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt treffen könnte, steht aktuell noch nicht fest. Dafür allerdings das Datum: Bleibt Holtum auf dem Relegationsrang, spielen sie am 10. oder 11. Mai darum, in der Verbandsliga zu bleiben.

Die einzige Holtumer Niederlage des Tages musste Mareike Puvogel hinnehmen. In einer engen Partie musste sie sich der Bremerin Christina Herder nach vier Sätzen geschlagen geben. Darüber hinaus lieferte sich Corinna Völker mit Werders Daniela Rott eine hart umkämpfte Partie. Nach fünf Sätzen durfte Völker jedoch jubeln. Zudem gab das Doppel Heike Wahlers/Anja Meier noch einen Satz ab. Insgesamt präsentierte sich der TSV Holtum (Geest) jedoch bärenstark, was sich auch in den Ergebnissen der übrigen Begegnungen widerspiegelte. Denn in den sechs anderen Partien gewannen die Gastgeberinnen jeweils glatt nach drei Sätzen.