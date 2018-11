Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Erste Tests vor der neuen Saison

Das vom TV Sottrum ausgerichtete Handball-Vorbereitungsturnier für höherklassige Männer-Teams hat inzwischen bei vielen Klubs der Region einen festen Platz im Terminkalender. So nutzen auch in diesem Jahr fast alle Mannschaften der Region das zwischen dem 27. Juli und 3. August stattfindende Turnier zu einem ersten Formtest. Nur der TSV Morsum und die SG Achim/Baden II fehlen. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von den Oberligisten SG Achim/Baden und ATSV Habenhausen II. Aus der Verbandsliga Nordsee gehen in Sottrum der TSV Daverden und FTSV Jahn Brinkum an den Start. Neben den Landesligisten TuS Rotenburg, TuS Komet Arsten und HSG Verden-Aller vervollständigt Gastgeber TV Sottrum aus der Kreisoberliga Süd das Teilnehmerfeld der acht Teams. Alle Spiele werden in der Sporthalle Am Bullenworth ausgetragen und gehen über die volle Spielzeit von zwei Mal 30 Minuten. (prü)