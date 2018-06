Turnier beim RV Steller See

Erstmals an zwei Wochenenden

Stelle·Verden (wk). Part Nummer eins ist Geschichte: Der Reit- und Fahrverein Steller See hat den ersten Teil seines erstmals an zwei Wochenenden stattfindenden Turniers erfolgreich abgeschlossen. Zunächst gingen die Dressurspezialisten an den Start. Für die Gastgeber selbst sprangen dabei einige Platzierungen im oberen Bereich heraus. Die oberen Klassen befanden sich fest in den Händen anderer Vereine. Insbesondere der RFV Diek-Bassum räumte kräftig ab und stellte mit sechs Siegen und 369 Zählern das erfolgreichste Team. Gehörigen Anteil daran hatten Vivien Lou Petermeier, Nadine Gondek sowie Catharina Stelling, die zusammen sechs Platzierungen unter den besten Drei erreichten. Die Spitzenwettbewerbe gingen jedoch beide Male an eine andere Mannschaft, oder besser gesagt: eine andere Reiterin. Anja Kreitel-Haberhauffe vom RFV Maasen-Sulingen sicherte sich in beiden Dressurwettkämpfen der Klasse M mit ihrem Pferd Rose Noir 4 den Platz an der Sonne.