Kostanay·Astana. Sie haben aktuell richtig Spaß, müssen sich dennoch voll konzentrieren und sind dabei auch noch erfolgreich – Jürgen Schröder und sein Sohn Max. Die beiden Thedinghauser haben jetzt auf der vierten Etappe der Silk Way Rallye von Moskau nach Peking dort weitergemacht, wo sie beim dritten Abschnitt aufgehört haben. Das Vater-Sohn-Gespann befindet sich weiterhin auf dem Weg nach vorne. Nach vier Etappen liegen die beiden Thedinghauser mit ihrem Nissan bereits auf Platz 15. Somit haben sie weitere sieben Ränge gutgemacht.

Die Rallye sei bislang eine sehr schöne für die Schröders gewesen, meinte Teamsprecher Gerhard Schneider auf Nachfrage unserer Zeitung. Wobei die beiden sehr viel Arbeit investieren müssten. Das verdeutlichte auch Co-Pilot Max Schröder, nachdem er mit seinem Vater in Kasachstans Hauptstadt Astana angekommen war. „Das war eine super anspruchsvolle Etappe für mich. Die Navigation war schon richtig schwierig. Ich habe mich aber beim Vorbereiten des Roadbooks am Vorabend konzentriert. Alles hat super geklappt“, freute sich Max Schröder, der erstmals den Posten des Navigators bei solch einer großen Marathon-Rallye übernimmt.

Der vierte Abschnitt der Silk Way Rallye führte die Thedinghauser von Kostanay nach Astana und war 855 Kilometer lang. Laut Schneider mussten viele sandige Pisten überfahren werden, was den Schröders aber entgegengekommen sei. „Ohne Fehler meisterten die beiden das anspruchsvolle Geläuf und kamen als 17. in Astana an“, sagte der Teamsprecher. In der Gesamtwertung liegen sie nur 29 Minuten hinter dem amtierenden Sieger der Rallye Dakar, Stéphane Peterhansel, der die Silk Way Rallye mit seinem Peugeot absolviert.

Die fünfte Etappe hat eine Länge von 821 Kilometern. Sie beginnt in Astana und endet in Balqasch. Demnächst werden Jürgen und Max Schröder dann China erreichen.