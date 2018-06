Herr Lindhorst, was ging Ihnen in dem Moment durch den Kopf, als der entscheidende Gegentreffer in Bad Bodenteich fiel?

Sascha Lindhorst: Das darf doch nicht war sein. Für den Moment ist eine kleine Welt zusammengebrochen. Irgendwie hat sich alles gegen uns verschworen. Wir mussten unbedingt Boden gutmachen, haben auch über die gesamte Partie hinweg gut verteidigt. Da konnte es auch nur ein Standard sein, der reingeht und uns wieder zurückwirft. Es ist einfach nur schade, dass wir uns nicht für die gute Leistung belohnt haben.

Haben Sie schon einmal in Ihrer Laufbahn solch einen Saisonstart mit fünf Niederlagen hingelegt?

Das hab ich mich auch schon gefragt. Es gab immer mal wieder Durststrecken, mit drei, vier, fünf nicht gewonnen Spielen. Aber fünf Niederlagen zum Saisonstart, das hatte ich weder als Spieler noch als Trainer.

Fängt man zu diesem Zeitpunkt als Trainer schon an, sich selbst zu hinterfragen, oder ist das noch zu früh?

Für mich macht das keinen Sinn. Denn ich gehe in jedes Spiel mit einer positiven Einstellung. Ich bin auch einfach kein Typ, der sagt, ich schaff das hier nicht und schmeiße hin.

Haben Sie im Vorfeld damit gerechnet, dass Ihr Einstieg in Verden als Coach so laufen könnte?

Ich hab hier ja eine ganz neue Truppe, daher wusste ich, dass es nicht ganz einfach werden würde. Mir war bewusst, dass wir eine gewisse Anlaufzeit benötigen würden. Dass es aber so knallhart werden würde, damit hab ich nicht gerechnet.

16 Gegentore in fünf Spielen. Hat Verden eine solch „luftige“ Abwehr?

Natürlich sieht das nicht gut aus, aber dafür ist nicht nur die Verteidigung verantwortlich, oft fehlt auch die Rückwärtsbewegung aus dem Mittelfeld heraus. Zudem machen wir zu viele individuelle Fehler. Und sobald einer passiert, wird er auch bestraft und wir haben wieder ein Gegentor mehr. So läuft das dann halt auch, wenn man unten drin steht. Wenn man oben steht, geht der eine oder andere auch mal vorbei, aber bei uns ist fast jede Chance des Gegners drin.

Was ist denn das generelle Problem im Spiel?

Uns fehlt einfach die Ausgewogenheit. Es ist egal, wie viele Tore wir machen. Wenn wir zu viel nach vorne machen, bekommen wir hinten zu viele rein, siehe das 4:5 gegen Lüneburg. Wenn wir aber hinten zu viel machen, sind wir vorne zu ungefährlich. Uns fehlt einfach noch, die richtigen Entscheidungen in den jeweiligen Situationen zu treffen – wann gehen wir ins Gegenpressing und wann stellen wir uns hinten rein und verteidigen kontrolliert.

Und wie wollen Sie diese Unausgewogenheit abstellen?

Gegen Bodenteich war es das erste Mal, das ich die gleiche Abwehrkette aufstellen konnte. Kontinuität ist in solchen Situationen sehr wichtig. Und ich habe meine Mannschaft gleich deutlich stabiler gesehen, wir haben Bodenteich kaum zu Chancen kommen lassen. Nur ein Fehler bei einem Standard hat zur Niederlage geführt. Der Verlauf gegen Bodenteich hat mir gezeigt, dass es geht, nur die letzte Konsequenz hat halt leider wieder gefehlt.

Fehlen insbesondere in solchen Situationen erfahrene Leistungsträger wie Sebastian Koltonowski und Marco Wahlers, die vor der Saison den Verein verließen und zum Oberligisten TB Uphusen wechselten?

Dass solche Spieler fehlen, ist klar. Jedoch beschäftige ich mich weniger damit, was ich nicht habe, als mit dem, was ich habe. Und ich habe eine gute Mannschaft zusammen. Wir zeigen oft gute Ansätze, wir müssen einfach weiter daran arbeiten.

Wäre eine Systemumstellung eine Variante, die Früchte tragen könnte?

Ich würde mich freuen, wenn ich nicht immer umstellen müsste, nicht das System und nicht die Mannschaft. Ich möchte mal mit einem Team am Stück arbeiten, nicht das die Auswechselspieler dann außen vor sind, jedoch wünscht man sich als Trainer auch mal Kontinuität reinzubekommen. Aber der Grundstein in der Defensive wurde schon gegen den TuS Bodenteich gelegt. Wenn wir so weitermachen und dann noch unsere Chancen mal nutzen, sind wir auf dem richtigen Weg.

Bereitet vielleicht auch die harte Gangart Ihrer Spieler dem eigenen Spiel Probleme? Immerhin haben Ihre Akteure in fünf Spielen schon 18 Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte bekommen.

Zum einen war die Rote Karte wegen Trikothaltens, das war jetzt keine Unsportlich- oder Tätlichkeit. Wir legen keine überharte oder unfaire Gangart an den Tag. Aber diese Zahlen sind schon dem geschuldet, dass wir unten drin stehen. Man sieht an ihnen, dass die Jungs kämpfen, sie geben alles und fighten. Zumindest beißen sie sich rein, auch wenn es spielerisch noch nicht so läuft wie gewünscht. Und genau das erwarte ich auch von Ihnen, wenn es schon nicht läuft, will ich zumindest Einsatz sehen. Es wäre viel schlimmer, wenn wir schön spielen und verlieren und uns nicht richtig reinhängen. Denn insbesondere Einsatz braucht man, um da unten wieder rauszukommen.

Das Interview führte Patrick Hilmes.

Sascha Lindhorst ist seit dieser Saison Trainer des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 und hat mit seinem Team einen katastrophalen Start hingelegt. Nach fünf Spielen steht noch immer die Null auf dem Punktekonto. 16 Gegentore kassierten die Verdener bereits, ein ganz bitteres am vergangenen Spieltag bei der 0:1-Niederlage beim TuS Bodenteich. Der entscheidende Treffer fiel in Minute 87.