In der zweiten Minute der Partie allerdings hatte er mit solch einem Auftritt seines Teams nicht rechnen dürfen. Da kam Worpswedes Tim-Nils Wrieden über die linke Seite, gab den Ball in die Mitte, doch Manuel Weinrich wie auch TSV-Keeper Tim Kettenburg verpassten. Die Chance schien vorbei, doch der Ball kam noch mal als Flanke zurück, und Wrieden drosch ihn nun selbst zum 1:0 ins Netz.

Nur drei Minuten später zog auf der Gegenseite Yasar Gerken unbedrängt ab, Jan Barten fälschte den Schuss unhaltbar zum 1:1 ins Netz ab. Und wieder nur zwei Zeigerumdrehungen weiter zirkelte Mark Moffat einen Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position an der schlecht postierten Mauer zum 1:2 ins Tor. Die Worpsweder hatten sich noch gar nicht richtig von diesem Rückschlag erholt, da stand es schon 1:3 (12.): FC-Keeper Till Augsburg hatte einen Moffat-Schuss herrlich aus dem Winkel gefaustet, doch der Ball kam an den zweiten Pfosten zurück, und Heiko Budelmann köpfte völlig frei stehend ein.

Die Platzherren fanden kein Mittel, die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste in die Schranken zu weisen. Immer wieder hatte ein Bassener den Fuß in einen Pass der Gastgeber bekommen – das schnelle FCW-Spiel nach vorne gelang einfach nicht. Hoffnung machte aber das Anschlusstor zum 2:3 (38.), als Jan-Henrik Kück fast von der Mittellinie allein loszog und von der Strafraumgrenze hart und unhaltbar abzog.

Denis Schymiczek steuerte das 2:4 bei. Bassen tat jetzt wieder ein wenig mehr, die Konter waren allesamt gefährlich,. Als sich dann Marvin Mainz und Keeper Till Augsburg in der 70. Minute nicht einig waren, hieß es nach dem Treffer des Bassener Nutznießers Denis Schymiczek sogar 2:5. Damit klang die Begegnung auch aus.