Zum besten Werfer beim Nachwuchs der „Vampires“ avancierte Robin Hencken. Der Rückraum-Rechtshänder traf sieben Mal.

Eine vielversprechende Premiere gaben Bjarne Niemeyer und Niko Korda. Während Niemeyer im Sommer von der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf in den Landkreis Verden gewechselt ist, spielt Korda – mit einem Zweitspielrecht ausgestattet – in dieser Spielzeit für seinen Heimatverein TuS Rotenburg und den TV Oyten. In der Pestalozzihalle waren die Gastgeber zunächst konzentriert bei der Sache. Bereits nach sieben Minuten leuchtete eine 7:2-Führung auf der Anzeigetafel. Alleine vier Mal hatte Linkshänder Kilian Tiller bis zu diesem Zeitpunkt für die Gastgeber getroffen. Im zweiten Durchgang scheiterten die Schützlinge von Trainer Cordes dann mehrfach frei vor dem Tor am starken JSG-Keeper. Nach dem Treffer zum 25:11 durch Timo Blau (38.) ging die Schlussphase der Begegnung mit 9:4 an die Gäste von der Nordsee.

TV Oyten - JSG Wilhelmshaven 29:20 (18:9) TV Oyten: Lüdersen, Yavas - Hencken (7), Tiller (5), Blau (4), Sibahi (4), Wehrkamp (3), Korda (2), Niemeyer (2), Brandt (2), Brüns PRÜ