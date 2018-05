Morsum

Gelungene Premiere

Jürgen Prütt

Morsum (prü). Mit einem Triumph ist das Kooperationsteam aus Daverden und Morsum in die Landesliga-Saison der männlichen Jugend A gestartet. In Morsum setzte sich die von Horst Wolters und Dennis Gollnow trainierte Sieben in einem Duell zweier Jugend-Mannschafts-Spielgemeinschaften (JMSG) mit 27:24 (13:14) gegen die JMSG Grüppenbühren/Bookholzberg/Hude durch.