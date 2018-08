"Wichtig ist, dass wir hauptsächlich Synergien besser ausschöpfen", sagt Hoopmann. Beide Teams hatten zuletzt einige Personalprobleme. Gar nicht einmal so sehr beim Training, sondern zu den Auswärts-Punktspielen. Die SG TSV Bierden/TSV Bassen spielte in der Bezirksklasse, TSV Achim in der Bezirksliga. Nun strebt man eine vernünftige Kaderstärke an: Fünf Spieler stehen jeweils auf dem Feld, insgesamt zwölf auf dem Spielberichtsbogen. "Gut ist, wenn man noch ein paar Spieler mehr hat", erklärt Jörg Grüneberg.

Die Achimer traten zuletzt meist beim Gegner nur mit sechs Akteuren an, weil Mitspieler entweder Vater geworden sind oder geheiratet haben. Und da waren vielen Basketballern die Wege zum Beispiel nach Eicklingen bei Celle, Lauenburg an der Elbe oder nach Munster zu weit. Die SG Bi-Ba musste zu Auswärtsspielen vornehmlich in den Bereich Cuxhaven reisen.

Die neue Basketball-Gemeinschaft umfasst die Herren sowie die Teams U18 männlich und U16 weiblich. Auch gibt es eine Hobby-Truppe, die aber wie die Mädchen - sie sind erst Anfang April mit diesem Sport angefangen - nicht am Spielbetrieb teilnimmt. Vier Buchstaben zieren den Namen der Mannschaft mit dem Zusatz BG (Basketball-Gemeinschaft). Sie nennt sich nunmehr nach den Vereinsorten Bierden, Bassen und Achim BG BiBA, wobei nur der zweite Buchstabe klein geschrieben wird. Dennis Vogelsang wird künftig nicht mehr bei den Herren mitspielen, sonder w i l l nur noch Trainer sein.

Die Trainingszeiten und -orte wurden bereits genau festgelegt. Die Mädchen U16 trainieren unter Kevin Brückner jeweils montags von 18 bis 19.30 Uhr in Bassen und die männliche U18 donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr unter der Regie des Bierdener Abteilungsleiters Helge Hetz in der Halle der Grundschule Bierden. Um die Hobby-Truppe kümmert sich Jörg Grüneberg dienstags von 19 bis 20.30 Uhr in Bassen, und die Herren erwartet Dennis Vogelsang mittwochs von 20 bis 21.30 sowie freitags von 20 bis 22 Uhr in der Achimer Hauptschulhalle. Natürlich werden für alle Bereiche noch weitere Aktive gesucht. Interessenten können sich bei Sven Hoopmann unter der Telefonnummer 0172/4452178 melden. "Es ist recht ungewöhnlich, dass drei Vereine eine Basketball-Gemeinschaft bilden. Es ist aber eine Herausforderung und wird gut laufen, weil keiner über alles seinen Hut auf hat", glaubt Jörg Grüneberg. "Bei Problemen werden die drei Vertreter der Stammvereine vernünftig die Dinge klären",

fügt er an. Immerhin sei die ganze Aktion zum Wohle des Basketballsports. Die BG BiBA ist noch auf der Suche nach Partnern. "Die uns das Leben leichter machen", erklärt Grüneberg und meint damit natürlich Sponsoren. Er verspricht auch eine Gegenleistung, denn es wird ein dynamischer und sauberer Sport geboten. Gut möglich, dass die vergrößerte Spielgemeinschaft auch vom Erfolg Dirk Nowitzkis profitiert, der mit Dallas den NBA-Titel gewann und damit die Begeisterung in Deutschland für diesen Sport steigen ließ.

Kooperation mit Schulen

Die BG BiBA will auch mit den Schulen in ihren Gemeinden in Kontakt treten und Hilfestellung geben. "Vielleicht richten die Schulen Basketball-Turniere aus und spielt Basketball im Sportunterricht eine größere Rolle", hofft Grüneberg. In den Sommerferien will man sich aber erst einmal an der Achimer Ferienspaß-Aktion beteiligen.

Die Punktspiel-Saison beginnt im September. Dabei steht das Pokalspiel gegen den TuS Nenndorf auf dem Programm (Termin noch nicht festgelegt). Punktspiel-Auftakt für die Herren soll am 24. September bei der BSG Südheide sein, das erste Heimspiel ist für den 2. Oktober gegen TuS Ebstorf II vorgesehen. Die U18-Junioren müssen zunächst zum ATS Cuxhaven (25. September) und treten am 9. Oktober zuhause gegen den TV Jahn Walsrode an, wenn es keine Spielverlegungen gibt.