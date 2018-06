In der Sporthalle des MTV Halle sind jetzt die Kreismeisterschaften im Gerätturnen ausgetragen worden. Laut Trainer Klaus Zuschneid sollten die Teilnehmer die Veranstaltung vor allem als Vorbereitung auf die Bezirksmeisterschaften in Buchholz (7. Mai) nutzen. In vier verschiedenen Altersklassen sind die jeweiligen Kreismeister ermittelt worden. Im Kür-Sechskampf holten sich Sean Spitzer (TSV Bassen, Jahrgang 2000/2001) sowie Niklas Siemering (MTV Langwedel) die Kreismeistertitel. Darüber hinaus wurden drei erste Plätze in Pflicht-Sechs-Kämpfen vergeben. Diese belegten Carl Carstensen (TSV Etelsen), Maiko Henke und Arthur Meyer (beide MTV Langwedel). „Es gibt noch einiges zu tun, um die Übungen für die Bezirksmeisterschaften zu verbessern“, sagte Klaus Zuschneid. Hauptziel sei jedoch die Landesmeisterschaft.

