Das Jahr 2014 hatte für den Nachwuchs-Radsportler Lennard Kämna einen besonderen Moment parat. Der junge Mann aus Fischerhude holte sich im spanischen Ponferrada den Junioren-Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren.

Und auch das neue Jahr beginnt für den 18-Jährigen mit einem Höhepunkt: Lennard Kämna wird am 8. Januar die 51. Bremer Sixdays eröffnen. Das teilte jetzt Matthias Höllings, Pressesprecher des Sechstagesrennens in der Hansestadt, mit. Der Fischerhuder wird das Bahnrad-Ereignis jedoch nicht alleine mit einem Schuss eröffnen. Kämna soll laut Höllings der argentinische Sänger Semino Rossi zur Seite stehen. „Semino Rossi selbst hält ebenfalls einen Weltmeistertitel“, sagte Matthias Höllings. „2001 wurde er zum Weltmeister in lateinamerikanischer Musik gewählt. Die 51. Sixdays in Bremen starten also mit einem weltmeisterlichem Doppelschuss.“