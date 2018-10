Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hannover 96 nicht zu schlagen

Emü

Langwedel. Den Ü40-Fußballern des FSV Langwedel-Völkersen ist es bei der in Löningen, Lastrup und Lindern ausgetragenen Hallenmeisterschaft des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gelungen, die Gruppenphase zu überstehen. Doch gleich in der ersten K.o.-Runde ereilte sie das Aus, im Achtelfinale gab’s eine unglückliche 4:5 (1:1)-Niederlage nach Neunmeterschießen gegen den SV Bösel. Der FSV Langwedel-Völkersen hatte nach einem 1:1 gegen den SSV Jeddeloh, einem 4:1 gegen den SV Frielingen und einem 0:2 gegen den TV Loxstedt mit vier Punkten und 5:4 Toren den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe B belegt. An der NFV-Hallenmeisterschaft beteiligten sich insgesamt 35 Mannschaften. Nicht zu schlagen war Hannover 96. Die "Roten" kassierten in acht Turnierspielen nur drei Gegentore, schlugen im Finale BW Bümmerstedt mit 2:0 und holten sich den Titel zum zweiten Mal in Folge. Die Torjägerkrone durfte sich Mario Mengering (SV Voran Brögbern) aufsetzen. Er traf fünfmal. Die Startgelder und eine Spende des VfL Löningen ergaben eine Summe von 5500 Euro, die zum überwiegenden Teil Alexej Buchlachtin, einem im Wachkoma liegenden Fußballer des SV Mehrenkamp, zugute kommen. Außerdem dürfen sich bedürftige Kinder der Gutenbergschule Löningen über eine Spende in Höhe von 1550 Euro freuen.