Der TV Oyten benötigte zunächst einige Minuten, um sich zu sortieren. Nach der 3:0-Führung der Heimmannschaft bekamen die Gäste dann zunehmend Oberwasser. Oytens Torfrau Lisa Schorn ließ in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit nur noch zwei weitere Treffer zu und hatte damit keinen geringen Anteil daran, dass ihre Mannschaft nach 25 Minuten bereits mit 11:5 vorne lag.

Im zweiten Durchgang fehlte es der HSG Bützfleth/Drochtersen weiterhin an den spielerischen Mitteln. Angeführt von den Rückraumspielerinnen Martina Bilic und Lea Bertram (jeweils neun Tore), landete der TVO letztlich einen hohen Sieg gegen einen Gegner, der laut Manfred Hartkopf auch in der zweiten Halbzeit "wiederholt überhart zu Werke" ging. Gewinnt der TV Oyten II am Freitag seine Nachholpartie beim Tabellenschlusslicht TV Schiffdorf, ist der Truppe der fünfte Rang nicht mehr zu nehmen.