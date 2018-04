Gute Laune paart sich am DFB-Stützpunkt in Oyten mit fachkundigem Training. Andreas Kierath (von links), Thorsten Eberst und Volker Hopp kümmern sich vor Ort um die jungen Talente. (FOCKE STRANGMANN)

Ein Mal in der Woche geht es besonders talentiert auf der Sportanlage des TV Oyten zu. Dann nämlich trainieren die jungen Fußballtalente des DFB-Stützpunktes auf dem Kunstrasen und versuchen, sich für höhere Aufgaben auf dem Weg in den Herren- oder Damenbereich zu empfehlen. Dass dieses Projekt auch im Landkreis Verden von Erfolg gekrönt ist, zeigen einige namhafte Spieler, die einst ebenfalls dort weiter ausgebildet wurden.

Ein wenig Nervosität ist den jungen Kickern anzumerken. Schließlich steht an diesem Tag ein Torschusstest auf dem Programm. Andreas Kierath, der gemeinsam mit Volker Hopp und Thorsten Eberst die Trainingseinheiten der Talente leitet, steht mit seinem Auswertungsbogen bereit und gibt den Spielern Anweisungen, wie sie wohin aufs Tor schießen sollen. „Linker Fuß, linker Korridor“, lautet die Ansage. Der erste Jungfußballer verdreht leicht die Augen und lässt nur ein Schüsschen los – sein starker Fuß ist eigentlich der rechte. „Bei diesen Tests sieht man genau, wo die Spieler noch Defizite haben. Wir geben ihnen dann zum Beispiel als Hausaufgabe mit, dass sie ihre Beidfüßigkeit schulen müssen“, erläutert Kierath. „Sonst haben sie es auf dem Weg nach oben spätestens bei den C-Junioren schwer.“

Ein Mal wöchentlich kommen derzeit die besten Spieler der Jahrgänge 1999 bis 2002 am DFB-Stützpunkt Oyten zusammen, nach Altersklassen aufgeteilt geht es für sie dann in 90-minütigen Einheiten darum, weitere Fortschritte zu machen. „Die Schwerpunkte liegen im taktischen und technischen Bereich“, erläutert Volker Hopp. „Wir versuchen hier, die individuelle Klasse der Jungs zu stabilisieren. Konditionelle Arbeit ist hier sekundär, die wird in den Vereinen gemacht.“

Deutschlandweiter Datenvergleich

Und zwischendurch stehen eben immer wieder Leistungstests an, dank denen das Trainertrio noch besser sehen kann, inwiefern sich die Schützlinge verbessern oder verschlechtern. Ob im Dribbling, Sprint, Torschuss oder weiteren Teilbereichen – alle Werte werden von den Coaches genauestens notiert und später am Computer weiterverarbeitet. „Dadurch können wir, aber eben auch die Kinder selbst sehen, wo sie im deutschlandweiten Vergleich stehen“, schildert Andreas Kierath. „In Einzelgesprächen mit den Kindern zeigen wir dann auf, wo es Nachholbedarf gibt, wo es klasse läuft, aber auch, dass der Weg vielleicht schon zu Ende ist. Das ist dann manchmal nicht einfach, gehört aber genauso dazu.“

In den Kadern herrscht jedenfalls konstant viel Bewegung – nicht allein in fußballerischer Hinsicht. Jeweils 15 Spieler mischen pro Altersklasse im Training mit, immer wieder werden neue hoffnungsvolle Talente eingeladen, die bei einer Sichtung aufgefallen sind. Aus rund 300 Aktiven sieben die Coaches so die vermeintlich besten aus. Beim Oytener DFB-Stützpunkt kommen die Jungkicker dabei nicht allein aus dem Landkreis Verden, auch aus den Kreisen Osterholz und Rotenburg, mitunter sogar Cuxhaven reisen die Jungspunde an. „Dabei müssen natürlich gleich mehrere Dinge berücksichtigt werden“, betont Volker Hopp. „Die jüngsten Entwicklungen mit den Ganztagsschulen spielen eine Rolle, darüber hinaus sollen die Anfahrten natürlich nicht zu weit sein. Viele Spieler bilden Fahrgemeinschaften, damit überhaupt ein Elternteil die Kinder bringen kann. Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, der Anspruch ist mittlerweile enorm gewachsen.“

Im Idealfall bekommen die Nachwuchskräfte all diese Bedingungen unter einen Hut, wobei bei aller fußballerischen Begeisterung auch für die Stützpunkt-Trainer ein Aspekt der zentrale ist. „Wir vermitteln den Kindern, dass die Schule immer an erster Stelle steht“, unterstreicht Thorsten Eberst. „Dort muss es stimmen, dann kann es auch sportlich weitergehen.“

Einige namhafte Spieler haben bereits gezeigt, dass der Auftritt beim DFB-Stützpunkt der Beginn einer höherklassigen Zukunft sein kann. HSV-Profi Dennis Diekmeier war einst beispielsweise in Achim dabei, wo von 2002 bis 2011 das Training stattfand. Auch Rafael Czichos (RW Erfurt), die beiden jetzigen Rehdener Marius Winkelmann und Alexander Neumann oder oberligaerprobte Akteure wie Mirco Temp und Mario Gloger schnürten einst am Stützpunkt regelmäßig ihre Schuhe. „Mittlerweile sind zudem fast jedes Jahr zwei bis drei Spieler dabei, die ins Leistungszentrum zum SV Werder Bremen gehen“, sagt Andreas Kierath.

Dass die Arbeit in Oyten Früchte trägt, haben zuletzt vor allem die Junioren des Jahrgangs 2001 gezeigt, als sie bei der Endrunde um den Avacon-Cup in Barsinghausen im niedersächsischen Vergleich einen bärenstarken dritten Platz belegten (wir berichteten). „Wir vermitteln den Jungs allerdings auch, dass das hier jetzt kein Freifahrtsschein ist“, unterstreicht Volker Hopp. „Sie haben einen ersten Schritt gemacht, mehr noch nicht.“

DFB-Stützpunkt

Seit der Saison 2002/2003 gibt es beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) dieses Talentförderprogramm, das seither die erste Stufe der deutschen Nachwuchsförderung bildet. Das Projekt versteht sich als Brücke zwischen den Jugendarbeit in den Vereinen und der leistungsorientierten, außervereinlichen Weiterentwicklung. Inzwischen ist die Zahl der bundesweiten Stützpunkte laut DFB auf 366 angewachsen, die als eine Art engmaschiges, flächendeckendes Netz zum intensiven Sichten und Fördern junger Spieler fungieren. Etwa 1300 Trainer sind dabei deutschlandweit im Einsatz. „Fast jedes Talent kann damit sicher sein, von einem regionalen Sichter ,aufgespürt’ zu werden und anschließend auf Basis eines individuellen Trainings voranzukommen“, heißt es seitens des DFB. „Von der Stützpunkt-Arbeit profitieren anschließend die nächsten Stufen der Talentförderung, die auf Grundlage einer besseren fußballerischen Basis-Qualität die nächsten Schritte der Perspektivspieler bis hin zum Top-Fußball in Bundesliga und Nationalmannschaft steuern und begleiten.“