Ganz so einfach wird es gegen den RMC Stein, RKB Wetzlar und Reideburger SV für das Duo Anika Müller/Claudia Liesau allerdings nicht. "Anika laboriert an einer Schulterentzündung, will aber unbedingt spielen", berichtet die RVE-Übungsleiterin. Nicht nur insgesamt, auch speziell in der ersten Partie gegen Stein wird Anika Müller daher auf die Zähne beißen müssen, denn der Tabellensiebte wirft erfahrungsgemäß einiges in die Waagschale. "Die Spielerinnen haben eine gewisse Härte, nicht zuletzt, weil sie viel mit den eigenen Radball-Männern trainieren. Wir müssen daher zunächst einmal aus einer sicheren Abwehr heraus agieren, um dann den entscheidenden Pass zu spielen", weiß Sabine Müller. "Zuletzt haben wir gegen alle diese drei Mannschaften gewonnen, aber dieses Mal wird sicherlich auch viel von der Tagesform abhängen." Großartigen Druck verspüren die Etelser bislang keinen. "Wir sind die Gejagten, aber wir können damit umgehen", unterstreicht Müller.