An den oberen Positionen boten die Spieler des TC Oyten starke Leistungen. Spitzenspieler Volker Zorn konnte sein hohes Leistungsniveau abrufen und bezwang seinen Widersacher Jan-Dirk Wittrock ungefährdet in zwei Sätzen. Ebenfalls klar in zwei Sätzen gewann Lars Aßmann sein Einzel. Aßmann dominierte seine Begegnung nach Belieben und ließ seinem Gegner beim 6:2, 6:0 nicht den Hauch einer Chance. Ebenso eindeutig, aber mit dem schlechteren Ende für die Gäste verliefen die Partien an den Positionen drei und vier. Michael Kundrun fand nie so recht zu seinem Spiel und musste eine Zweisatzniederlage hinnehmen.

Mannschaftsführer Frank Hahn konnte den ersten Durchgang ausgeglichen gestalten, hatte jedoch mit 4:6 das Nachsehen. Im zweiten Durchgang wurde die Fehlerquote Hahns immer höher, so dass es nicht zu einer Wende reichen sollte.

Aufgrund des 2:2-Zwischenstandes nach den Einzeln ging der TC Oyten bei der Aufstellung der Doppel ein hohes Risiko ein, um den dringend benötigten Saisonsieg doch noch zu realisieren. Die aufgemachte Rechnung ging jedoch nicht auf, da Volker Zorn und Frank Hahn im ersten Doppel unterlagen. Nach klar verlorenem ersten Satz probierte das Oytener Duo noch einmal alles, konnte die 2:6, 5:7-Niederlage letztendlich nicht mehr verhindern. Lars Aßmann und Michael Kundrun sorgten zumindest noch für ein Remis. Sie schlugen ihre Kontrahenten glatt in zwei Sätzen.

"Am Ende müssen wir uns mit dem 3:3 zufrieden geben. Nun wird es natürlich schwer", schätzt Mannschaftsführer Frank Hahn die Aussichten seines Teams realistisch ein. Am abschließenden Spieltag bedarf es nun schon eines Sieges gegen den Tabellenzweiten TC BW Salzhausen bei gleichzeitigen Ausrutschern der Konkurrenz, um den Abstieg aus der Landesliga doch noch zu verhindern.