Zum Zünglein an der Waage gerieten die beiden Schlussduelle in der ersten Runde, die beide über fünf Sätze gingen und von den Gästen jeweils nach einer 2:0-Führung abgegeben wurden. Noch spannender als die Partie zwischen Corinna Völker und Gitta Decker war jene zwischen Anja Meier und Merle Subei, die von der Holtumer Materialspielerin mit einem 12:10 im fünften Satz entschieden wurde.

Keinen geringen Anteil am Holtumer Erfolg hatte auch Neuzugang Kirsten Bleckwedel. Die für Heike Wahlers auf die Spitzenposition gerückte Kirchwalsederin brachte ihre Mannschaft nach einer Punkteteilung in den Doppeln mit einem glatten 11:8, 11:7, 11:8 gegen Katja Decker in Führung und sorgte mit einem 3:1 im Youngster-Duell mit Merle Subei für den gewinnbringenden achten Holtumer Punkt. Auch gegen Swantje Wenkel war sie nah dran an einem Sieg, ließ sich aber nach einem zweimaligen 11:9 durch die Psycho-Tricks ihrer Gegnerin aus dem Rhytmus bringen und gab nach einem 10:12 im dritten Durchgang auch die beiden weiteren Sätze ab. Heike Wahlers: "Die Dahlenburgerin hat immer mit wieder Störmanövern aufgewartet und Pausen erzwungen, indem sie sich beispielsweise die Schnürsenkel zugebunden, den Ball weit weggeschlagen oder die Schuhe abgetreten hat. Schade für Kirsten, dass das nicht unterbunden wurde."

Es tat den Holtumerinnen letzlich aber nicht besonders weh, da die nächsten drei Begegnungen wieder von ihnen gewonnen wurden. Während Susanne Hoßfeld (allerdings nach einem 13:11 in Durchgang eins) und Anja Meier wenig Probleme hatten, musste Corinna Völker nochmals fünf Sätze spielen, so dass sie dann ihr drittes Einzel gegen Wenkel ziemlich ermüdet mit 0:3 hergab.