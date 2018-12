Bei den Gästen aus dem Kreis Verden fehlte zwar der für drei Begegnungen gesperrte Tor-Stürmer Saimir Dikollari, doch auch so präsentierte sich der Spitzenreiter in bester Offensivlaune. Es fehlte außerdem der angeschlagene Darius Liwiak. Zwischen den Pfosten stand absprachegemäß Tobias Mellentin für Mehmet Özkul. "Er sollte für die guten Trainingsleistungen belohnt werden", erklärte Co-Trainer Sven Zavelberg.

Die Gäste aus dem Kreis Verden gingen per Doppelschlag in Führung. Bereits in der 9. Minute zappelte der Ball erstmals im Netz von Eintracht-Keeper Nico Fabian. Der Stürmer des TB Uphusen traf dabei nach einer Ecke von Oktay Yildirim. Für das 2:0 des Tabellenführers zeichnete Abwehrspieler Marco Wahlers verantwortlich, der nach einem sehenswerten Spielzug einen Flankenball von Benjamin Titz verwertete. Danach bestimmte das Team von Andre Schmitz zwar das Spiel, doch es dauerte einige Zeit, bis der dritte Treffer für den Titelanwärter fiel. Diesen markierte Yildirim, indem er eine Ecke direkt zum 0:3 verwandelte (35.). Mit dem Pausenpfiff erzielte Airich nach Wahlers-Vorlage seinen zweiten Treffer (45.).

"In der ersten Halbzeit haben wir sehr diszipliniert gespielt, haben den Ball laufen lassen und waren zu 90 Prozent in Ballbesitz. Sehenswert waren die Spielzüge", stellte Zavelberg zur Pause zufrieden fest. Eintracht Elbmarsch gab nicht einen Torschuss ab. Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Michael Menzel (Visselhövede) sah es aber völlig anders aus. Da wurde beim TB Uphusen die richtige Körpersprache vermisst und fielen Tore lediglich durch Einzelaktionen. Auf 5:0 für den Gast erhöhte Hüyseyin Günes per Solo (74.), den Schlusspunkt setzte der zehn Minuten zuvor eingewechselte Abdullah Özkul ebenfalls im Alleingang (88.).

Auch die nächste Aufgabe muss der TB Uphusen auswärts lösen. Der Tabellenführer ist am kommenden Sonntag beim FC Eintracht Cuxhaven zu Gast, der Blau-Weiß Bornreihe 2:4 unterlag.