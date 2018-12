Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

In Zukunft ohne Heike Vonau

Fk

Uesen. Nach einem einjährigen Abenteuer in der Oberliga starten die Damen 40 der TG Uesen einen neuen Anlauf in der Verbandsliga. Auch wenn die vorherige Spielzeit keinen Punktgewinn mit sich brachte, sammelte das Team reichlich Erfahrung. "Viele Gegnerinnen waren routinierter. Wir mussten uns erst einmal an deren Spielart gewöhnen", blickt Mannschaftsführerin Stieneke Kokkeel zurück. War die TG Uesen zu Saisonbeginn noch recht chancenlos, zeigte sich der damalige Aufsteiger in den abschließenden Partien ebenbürtig. Lediglich Kleinigkeiten gaben den Ausschlag zugunsten der Konkurrenz.