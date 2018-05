Nachdem in der Gustav-England-Halle in Thedinghausen vier Minuten vor dem Ende beim Stand von 25:25 noch nicht abzusehen war, wer die spannende Partie gewinnt, sorgte Marieke Witzschke mit ihren Treffern Nummer acht und neun für die Entscheidung und zwei nicht einkalkulierte Punkte. Eine Garantin für den Erfolg stand beim TSV Intschede zwischen den Pfosten: Friederike Hinz hatte einen ganz starken Tag erwischt – unter anderem hielt die Torhüterin der Gastgeberinnen zwei Siebenmeter. Im ersten Durchgang hatte der TSV Intschede erst nach einem 2:4-Rückstand das Kommando auf dem Feld übernommen. 12:7 hieß es nach einem Treffer von Natascha Lukovac (26.). Nach der Pause schien sich das Blatt zunächst zu wenden. Die Oldenburgerinnen führten mit 16:14 (38.). Intschede ließ sich in der Folge aber nicht mehr abschütteln und hatte am Ende nicht unverdient das bessere Ende für sich. Einige ihrer Spielerinnen, strahlte Michele Dahlendorf, hätten vielleicht das Spiel ihres Lebens gemacht. An der Zielsetzung für die Saison habe sich derweil durch den Erfolg nichts geändert. Einen Platz in der Oberliga peile man nicht an.

TSV Intschede - VfL Oldenburg 27:25 (13:9) TSV Intschede: Hinz, Pohl - Witzschke (9/1), Meisloh (4), Haase (3), Schwittek (3), Lukovac (2), Weigel (2), Kastens (1), Boie (1), Boehlke (1), Bruhn (1) PRÜ