Vorläufig letztes Heimspiel des Oytener Rückraumtalentes / HF Henstedt-Ulzburg/Kisdorf zu Gast

Ivonne Krängel nimmt morgen Abschied

Jürgen Prütt

Nach einer erfolgreich verlaufenen Hinrunde hoffen die Handballerinnen des TV Oyten auf einen ähnlich erfreulichen Auftakt der Rückserie in der 3. Liga Nord. In der heimischen Pestalozzihalle treffen sie morgen auf die HF Henstedt-Ulzburg/Kisdorf (HUK). Gegen die Gäste aus dem Kreis Segeberg steht Oytens Trainer Sebastian Kohls dabei zum vorletzten Mal in dieser Serie der komplette Kader zur Verfügung.