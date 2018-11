Nach einer laut Trainer Peter Düsselbach „desaströsen ersten Halbzeit“ sind die U17-Junioren des TSV Dauelsen im ersten Landesliga-Heimspiel gegen die JSG Heidenau/Holvede noch zu einem kaum für möglich gehaltenen 7:2 (1:1)-Erfolg gekommen.

Die Gastgeber sahen sich schnell einem Rückstand gegenüber (10.), den Serkan Karaman in der 29. Minute ausglich. Nach einer guten Analyse des Trainerteams folgte im zweiten Spielabschnitt ein furioser Angriffswirbel des TSV Dauelsen. Schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff verlängerte Bastian Deke den Ball per Knie zur Führung ins Tor. Innerhalb von sechs Minuten schraubten die Platzherren das Ergebnis auf 5:1 in die Höhe. Die Treffer erzielten Kapitän Lasse Post, Bastian Deke und Serkan Karaman (49., 52., 55.). Nach dem zweiten Treffer der Gäste (60.) hatte Aaron Sittner die große Gelegenheit, den alten Abstand wiederherzustellen. Er scheiterte, nachdem er zuvor selbst gefoult wurde, jedoch vom Elfmeterpunkt (62.).

Trotzdem gelangen in der Schlussphase noch zwei weitere Tore. Serkan Karaman und Bastian Deke legten nochmals nach und schnürten somit jeweils einen Dreierpack (78., 80.). Hochzufrieden mit der Leistungssteigerung ihrer Mannschaft nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Trainerteam um Patrick und Peter Düsselbach, die ihrem Abwehrspieler Sven Heinze für dessen starken Auftritt noch ein Sonderlob aussprachen.