Kaya fehlt, Cordes auf der Bank

Bezirksliga 3 Lüneburg: Nach zwei Spielen finden sich die Fußballer des TSV Dörverden auf einem ihnen bestens vertrauten Tabellenplatz wieder – Rang 10. "Ich bin eigentlich zufrieden", sagt Trainer André Koopmann und verweist auf die schlechten Voraussetzungen mit zahlreichen Verletzten. Immerhin hätte man nach den vielen Chancen auch gegen Pennigbüttel (2:3) gewinnen können. Gegner Bremervörder SC hat indes die optimale Punktzahl eingefahren und sich mit weißer Weste auf Platz drei geschoben. Koopmann hält den BSC aber für verwundbar. "Er hat seine besten Spieler an den Rotenburger SV verloren und lag bei seinen Siegen auch im Rückstand", sieht er Schwächen, die er mit einer offensiven Gangart ausnutzen möchte. So plant Koopmann eine Taktik mit zwei Spitzen. Eine davon ist Torjäger Matthias Precht, dessen Doppelpack gegen Pennigbüttel nicht reichte. Als Nebenmann soll Florian Kohlwey fungieren, dem der Coach gute Trainingsarbeit bescheinigt. Mit dabei – jedoch erst auf der Bank – ist in Mirko Cordes eine weitere Offensivkraft. Fehlen wird indes Urlauber Onur Kaya. (lkö)