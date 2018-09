Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Keeper Ruschenbaum hält Oytens Punkt fest

Oyten. Nach dem 25:25 (12:15) bei der HSG Lesum/St. Magnus sind die B-Jugend-Handballer des TV Oyten seit vier Landesligaspielen ungeschlagen. Beide Teams weisen nach der Punktteilung 7:7 Zähler auf. Oytens Torwart Linus Ruschenbaum parierte in der Schlussphase seinen vierten Siebenmeter und hatte damit erheblichen Anteil am Punktgewinn der Gäste. "Zudem hat Tristan Vornbäumen in der Deckung stark gespielt", lobte TVO-Trainer Hendrik Hemmerich seinen im Angriff dreimal erfolgreichen Mittelmann. Bis zur Pause handelte sich Oyten durch eine zu offensiv agierende 3:2:1-Deckung einen Drei-Tore-Rückstand ein. Im zweiten Durchgang spielte Oytens Nachwuchs in der Abwehr disziplinierter und kam beim 17:17 zum Ausgleich (33.). Bei den Gästen gefiel Kevin Soyke (sechs Tore) mit viel Einsatzbereitschaft und Spielwitz. Glen Rades traf fünfmal aus dem Rückraum heraus.