Nach einer guten ersten Halbzeit habe man gegen einen starken und robusten Gegner die Chancen nicht genutzt, sagte Bartniczak. „Keine Tore, keine Punkte“, fasste der Coach der Heimmannschaft die zweiten 30 Minuten kurz und knapp zusammen. Entschieden war das Match, nachdem die von Tomasz Malmon trainierten Gäste ihre knappe Halbzeit-Führung bis zur 45. Minute auf sechs Treffer ausgebaut hatten – 22:16. Während der gesamten Partie lag der TV Oyten nur ein einziges Mal in Führung: Maximilian Kühling hatte in der zwölften Minute per Siebenmeter zum 5:4 für die Gastgeber getroffen. Am treffsichersten präsentierte sich bei den Nachwuchs-Vampires Malte Meyer. Oytens Kreisläufer brachte es auf sieben Tore. Das nächste Spiel führt den TVO nach Ostfriesland – genauer gesagt zum aktuellen Zweiten MTV Aurich.