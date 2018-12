Sottrum. Acht Nachwuchsfahrer des RV Etelsen auf den ersten acht Rängen – die Überlegenheit der Schützlinge des sportlichen Leiters Jens Novaro in der Klasse U11/U13 bei der Weser-Cup-Radrennserie war geradezu erdrückend. Kieron Steinmann holte sich in seinem zehnten Rennen zum neunten Mal die Maximalausbeute von 17 Punkten und setzte sich mit 168 Punkten an die Spitze des Gesamtklassements.

Matteo Novaro noch abgefangen

Matteo Novaro, der Sohn des Sportlichen Leiters, legte auf dem bestens präparierten und abgesperrten Kurs ein furioses Solo über fünf Runden hin, wurde aber auf der Zielgeraden noch eingefangen. Durch seinen zweiten Platz sicherte er sich den Klassensieg in der U13, gefolgt von seinen Teamgefährten René Metz und Kevin Werk. Als beste Vertreterin der weiblichen Jugend landete Sandy Böschen, ebenfalls RV Etelsen, auf Platz vier in der Gesamtwertung. In der U11 belegten mit Ben Böschen und Justin Bischoff zwei weitere Etelser die Plätze zwei und drei hinter dem überlegen siegenden Kieron Steinmann, der lediglich in Klosterseelte geschlagen wurde, aber auch hier 15 Punkte für Platz zwei einsammelte. Tammo Panning (4.) und Fynn Vetter (6.) komplettierten den Etelser Erfolg. Während der Etelser Rennstall in Anwesenheit von Spitzenfunktionären der Verbände Bremen und Niedersachsen erneut mit seiner hervorragenden Nachwuchsarbeit reüssierte, bestach im Hauptrennen der Elite/U19 der Bremer Vladi Riha (RRG), indem er nach 30 Runden à 1,1 Kilometer Marten Klöpping (Rheintreu Krefeld) und Lorenz Nielsen (Velo-Club Vegesack) auf die weiteren Medaillenplätze verwies. Klöpping entschädigte sich aber mit dem Gesamtsieg im Weser-Cup vor Oliver Gehrking (RRG Bremen) und Lorenz Nielsen. Im Feld der U17/U15 gab es einen packenden Dreikampf an der Spitze, in dem sich Malte Urbaniak (BMX-Club Vegesack) mit dem besten Finish gegen Pit Neitemeier aus Bruchhausen-Vilsen und Kian Baumann von der RRG Bremen behauptete. Pit Neitemeier reichte der zweite Platz aber, um seine klare Spitzenpositio in der Gesamtwertung zu verteidigen. Das Rennen der Jedermann-Klasse wurde vom Lilienthaler Team Wiegetritt beherrscht.