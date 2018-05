Im September fuhr Lennard Kämna in Frankreich noch zum EM-Titel. Am Montag verpasste der Fischerhuder eine WM-Medaille nur um vier Sekunden. (Javier Lizon, dpa)

Für den Fischerhuder begann zu diesem Zeitpunkt die erneute Jagd nach einer Medaille bei einer internationalen Großveranstaltung. Kämna ging als einer der Mitfavoriten ins Rennen. Schließlich hatte sich der 20-jährige Norddeutsche vor einem Monat im französischen Plumelec den U23-Europameistertitel im Einzelzeitfahren geholt. Er fuhr ein starkes Rennen, doch die Medaille verpasste das Radsport-Talent. Für Lennard Kämna sprang der undankbare vierte Platz heraus. Nur vier Sekunden fehlten ihm für die Bronzemedaille.

Kämna hätte einen Dreifach-Erfolg für Deutschland perfekt gemacht, wäre er nur ein wenig schneller gewesen. Denn die Goldmedaille und das Regenbogentrikot, das der neue Weltmeister stets übergestreift bekommt, gingen an Kämnas Teamkollegen Marco Mathis. Platz zwei belegte Maximilian Schachmann. Silber ging somit ebenfalls an den Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Zwischen den beiden Deutschen und dem U23-Europameister schob sich der Australier Miles Scotson. Obwohl Scotson verhinderte, dass ein deutsches Trio bei der Siegerehrung auf dem Podest stehen durfte, war man im BDR-Lager mächtig stolz auf die Darbietung der drei Nachwuchsfahrer aus der Bundesrepublik. „Wahnsinn. Was für eine Leistung. Deutschland ist und bleibt eine Zeitfahrer-Nation. Alle drei sind phantastisch gefahren“, lobte BDR-Vize-Präsident Udo Sprenger die beiden Medaillengewinner und Lennard Kämna.

Der Fischerhuder war in der Hauptstadt Katars von Anfang an schnell unterwegs. Gefahren wurde in Doha auf der künstlich angelegten Insel „Pearl“ (deutsch: Perle). Kämna und die anderen U23-Fahrer mussten zunächst eine komplette 15,2-Kilometer-Runde fahren. Danach ging es wieder am Start vorbei und dann noch einmal über 13,7 Kilometer bis zur Ziellinie auf dem „Pearl-Boulevard“. Die Kurven auf dem 28,9 Kilometer langen und recht anspruchsvollen Kurs fuhr Kämna technisch perfekt. Nach der ersten Zwischenzeit lag er auf Medaillenkurs. Er wurde auf dem zweiten Platz geführt. Bei der zweiten Zeitmessung hatte der amtierende U23-Europameister ein paar Plätze einbüßen müssen. Er lieferte jetzt die viertbeste Zeit ab. Genauso sah es bei der dritten und letzten Zwischenzeit aus. Nun stellte sich die große Frage, ob Lennard Kämna noch einmal die Kraft besaß, um sich unter die besten Drei zu schieben. Die Antwort lautete schließlich: nein.

Somit verpasste es der 20-jährige Radsportler, seinen Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Denn 2015 hatte Kämna bei der WM im US-amerikanischen Richmond noch die Bronzemedaille gewonnen. Schneller waren damals nur der Däne Mads Wurtz Schmidt und Kämnas Nationalmannschaftskollege Maximilian Schachmann, der seinen Gewinn der Silbermedaille nun in Doha wiederholte.

Doch auch ohne den Gewinn einer WM-Medaille war das Jahr 2016 für den jungen Mann aus dem Künstlerdorf ein sehr ereignisreiches. Denn die Teilnahmen an den Titelkämpfen in Doha und in Plumelec waren lange Zeit unsicher. Die Saison begann gar nicht im Sinne des Talents. „Das kann man dieses Mal wirklich sehr gut als Lehrjahr bezeichnen“, räumte Kämna im Juli im Gespräch mit unserer Zeitung ein. „Gleich am Anfang des Jahres haben mich zwei Erkältungen erwischt, dennoch bin ich noch ganz gut weggekommen. Doch dann folgte leider eine Viruserkrankung, die mich richtig umgehauen hat. Danach bin ich ewig nicht in Schwung gekommen und laufe meiner Form jetzt so ein bisschen hinterher.“

Knapp drei Monate später hatte Lennard Kämna zu seiner Form gefunden und hat nun seinen Teil zu einem starken Abschneiden der deutschen Nachwuchsmannschaft beigetragen.

Ein klein wenig war der junge Mann aus Fischerhude sogar am Triumph von Marco Mathis beteiligt. Denn weil Lennard Kämna in Frankreich die Europameisterschaft gewann und ein persönliches Startrecht erhielt, durfte der neue Weltmeister aus Oberschwaben überhaupt erst mit in den asiatischen Wüstenstaat reisen.

