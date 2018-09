Nach den beiden ersten Durchgängen führte die Mannschaft von der Wümme mit 2:0, sodass ein Sieg möglich schien. Im ersten Satz setzten sich die Fischerhuderinnen dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung knapp, aber verdient mit 25:23 durch.

"Von Beginn an war klar, dass der Aufschlag an diesem Spieltag eine sehr große Rolle spielen würde. In den Sätzen eins und zwei hatten wir in diesem Element die Nase vorn, im ersten konnten Katharina Puvogel und Paula Dunecke eine kleine Serie starten. Im zweiten Satz brillierte Mareike Harder mit elf Aufschlägen am Stück", lobte Trainer Binkowski.

Der keineswegs konsternierte Gegner erhöhte in den folgenden Abschnitten permanent den Aufschlagdruck. Dadurch wurde ein geordnetes Fischerhuder Angriffsspiel kaum mehr möglich. Fast jede Annahme kam eher einer Rettungstat gleich. Es folgten mithin sehr viele lange Ballwechsel, bei denen ein ums andere Mal der VfL Maschen - aufgrund der recht deutlichen Angriffsüberlegenheit - das bessere Ende für sich hatte.

Trainer Bernd Binkowski: "Im ersten Moment nach dem Spiel war die Enttäuschung bei der Mannschaft und mir sehr groß. Nach einer 2:0-Satzführung glaubt man doch, dass irgendwie ein Satzgewinn noch zu schaffen ist. Aber realistisch betrachtet, müssen wir uns über den Gewinn von zwei Sätzen mehr freuen, als über die Niederlage grämen. Die beiden Sätze können in der Endabrechnung noch sehr wertvoll sein."

Im Hinspiel musste sich Fischerhude-Quelkhorn in heimischer Halle noch mit 0:3 geschlagen geben. Seitdem hat die Mannschaft eine deutliche Entwicklung nach vorne durchgemacht. Der Blick der Fischerhuderinnen richtet sich schon deshalb optimistisch nach vorne.

TSV Fischerhude-Quelkhorn: Anna Puvogel, Simone Dreppenstedt, Sabine Stassny, Pilar Speckmann, Sina Warnken, Katharina Puvogel, Nicole Binkowski, Mareike Harder, Maike Seekamp, Paula Dunecke, Svenja Lohöfer