Hagen Röpke, der bereits das 2:0 erzielte, läuft hier dem Bierdener Fatih Coban davon und markiert auch das 3:0 der Rieder. (Jürgen Juschkat)

Riede. Der Sieg für den MTV Riede im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga 3 Lüneburg über den Kreisrivalen TSV Bierden war bitter nötig. Doch die Mannschaft von Trainer Uwe Bischoff, die sich mit 6:0 gegen den mittlerweile abgeschlagenen Tabellenletzten durchsetzte, konnte damit keinen Befreiungsschlag landen, sondern steht weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

"Das war katastrophal. Das habe ich so noch nicht erlebt, seitdem ich Trainer bin", erklärte Bierdens enttäuschter Interimscoach Friedhelm Hark beim Schlusspfiff durch Schiedsrichter Yavuz Dag (Celle). Es war an diesem verregneten Sonntag beim Tabellenletzten kein Aufbäumen gegen die Niederlage zu erkennen.

Die Rieder gingen bereits nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. Mit einem Sonntagsschuss, der sich wie eine Bogenlampe ins Tor senkte, traf Kai Schumacher. Bierdens Keeper Daniel Goerdel streckte sich vergeblich. Die Gastgeber hatten auf dem aufgeweichten und somit rutschigen Platz sofort die Initiative ergriffen und wurden mit diesem Treffer belohnt.

"Der läuft doch von der Mittellinie los", beurteilte der TSV-Keeper die Situation und ärgerte sich mächtig. Zwar präsentierte sich der Gast nunmehr etwas offensiver mit Dennis Vöge links und Florian Id auf der rechten Seite, doch unter anderem Lüder Helms hatte in der Sturmmitte kein Glück. Die Rieder legten nach und kamen durch den routinierten Hagen Röpke nach 24 Minuten vielmehr zum 2:0, als Andreas Böttcher maßgenau von der linken Seite geflankt hatte.

Doch es lief beim Tabellenvierzehnten längst nicht alles rund. "Nach vorne heißt nicht, einfach nach vorne. Spielt ballorientiert", rief MTV-Abwehrchef Danny Ohliger seinen Vorderleuten zu. Viele Pässe kamen auf dem rutschigen Platz und bei Dauerregen nicht an. Auch war der nasse Ball nur schwer unter Kontrolle zu bekommen. Per Freistoß durch den auffälligen Benjamin Steuer hätte der Tabellenletzte den Anschluss markieren können, doch Riedes Abwehr lenkte den Ball zur Ecke, die Keeper Marcel Bremer anschließend entschärfte. Dann bereits das 3:0 an diesem trüben Sonntag. Und wieder zeichnete der 34-jährige Hagen Röpke dafür verantwortlich, der Fatih Coban davonlief und sich auch nicht vom heraneilenden Andre Daszenies stoppen ließ.

Von den Bierdenern war nur wenig zu sehen, wenngleich sich beide Teams einige Zeit neutralisierten. Die weiteren Treffer in diesem Kellerduell fielen erst in der Schlussviertelstunde. Zunächst verwertete Marc Lindenberg einen Foulelfmeter (75.) zum 4:0, nachdem Coban den Rieder Masemann im Strafraum gefoult hatte.

Sehenswerte Kombination

Dem 5:0 des Tabellendrittletzten ging eine sehenswerte Kombination über Benno Masemann und Jabob Keller voraus. Der eingewechselte Arne Westermann – er hatte zunächst auf der Bank gesessen, weil er nicht ganz fit ist – markierte diesen Treffer in der 82. Minute. Den Schlusspunkt setzte Marcel Grashoff mit dem 6:0 (85.). Der Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können, doch Christian Hanschen vergab aus Nahdistanz kläglich (55.) und Grashoff traf nur den Außenpfosten (74.).

"So hoch hatte ich einen Sieg nicht erwartet", gestand Riedes Trainer Uwe Bischoff. "Wir haben super gekämpft und waren läuferisch gut", verteilte er ein Lob an seine Mannschaft. Die Umstellung in der Abwehr mit einem reaktivierten Danny Ohliger zahlt sich immer mehr aus. "Wir haben wieder kein Tor kassiert", freute sich Bischoff. "Wir können für die Kreisliga planen", stellte hingegen Bierdens Friedhelm Hark enttäuscht fest.