Gegen den Stützpunkt Nienburg dominierte Achim von der ersten Minute an. Die Torchancen wurden zur schnellen 2:0-Führung durch Paul Marciniak und Richie Tsanga-Beall genutzt. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ die Konzentration aber nach, so dass der Gegner zum Anschluss kam. Postwendend war Achim aber hellwach und konterte zum 3:1-Siegtreffer (Leon Meyer). "Wir haben in der Defensive gut gearbeitet und kaum einen Torschuss zugelassen. Das ist aufgrund der Rundumbande sowie bei den Fünfmeter-Toren eine bemerkenswerte Leistung", waren die Trainer Volker Hopp, Torsten Eberst und Andreas Kierath zufrieden. Rassige Zweikämpfe während der gesamten Spielzeit prägten die Partie gegen Emden/Leer. Nach anfänglichen Fehlern im Stellungsspiel stand Achim in der Defensive immer besser. So musste das 1:0 durch Paul Marciniak zum knappen Erfolg herhalten.

Im ersten Spiel des zweiten Turniertages galt es gegen Bentheim zu bestehen. Im Verlaufe des Spiels beherrschte Achim aber wieder das Spiel und gewann nach Toren von Can Ercan und Paul Marciniak mit 2:0. Gegen Goslar/Osterode lag Achim schnell 0:2 zurück. Trotz guter Torchancen langte es lediglich zum 1:2-Anschluss durch Gianluca Müller (FC Verden 04). "Die Jungs waren nach dem Rückstand gewaltig gefordert und befanden sich zum ersten Mal in diesem Turnier in einer derartigen Position, doch die 45-minütige Pause schien ihnen wohl doch nicht gut bekommen zu sein", stellte das Trainer-Trio fest.

Das letzte Turnierspiel musste über die Endrunden-Teilnahme entscheiden, denn drei Teams standen mit neun Punkten an der Spitze. Achim hatte es selbst in der Hand, dieses Turnier zu gewinnen. Nun galt es Peine zu überwinden. Achim legte eine schnelle 2:0-Führung durch einen Doppelschlag von Edward Kelsch vor. Der zwischenzeitliche Anschluss wurde postwendend wieder ausgeglichen. Der Torschütze zum 3:1 hieß Gianluca Müller, Richie Tsanga-Beall erhöhte auf 4:1. Der zweite Treffer von Peine zum 4:2-Endstand änderte nichts mehr daran, dass der Stützpunkt Achim diese Vorrundengruppe gewann und die Endrunde erreichte. Mit Richie Tsanga-Beall, Paul Marciniak und Can Ercan konnten sich drei Spieler durch ihre auffälligen Leistungen eine Einladung zu einem Sichtungslehrgang zur Bildung der Niedersachsenauswahl sichern.

Verden/Osterholz (Stützpunkt Achim): Nick Rode (TuSG Ritterhude), Nick Peters, Richie Tsanga-Beall, Paul Marciniak (alle FC Hansa Schwanewede), Edward Kelsch, Gianluca Müller (beide FC Verden 04), Leon Meyer (SV Buschhausen), Can Ercan (TSV Ottersberg)