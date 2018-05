"Insbesondere, wenn es um die interaktive Kommunikation und den Austausch mit Jugendlichen, die sich in einem hohen Prozentsatz dort bewegen, geht, müssen wir diese Plattform nutzen", erklärt NTV-Präsident Gottfried Schumann. Mit dem Facebook-Auftritt möchte der NTV über die klassischen Kommunikationsmedien hinaus informieren. Vor allem geht es aber um den Austausch mit den Mitgliedern des NTV.

"Wir werden über Meisterschaften und Turniere ebenso berichten, wie über unsere Angebote in der Aus- und Fortbildung, die Aktivitäten des Vereinsservice, die TennisBase Hannover oder das Schultennis", verdeutlicht Schumann. Für die TennisBase Hannover ist überdies ein eigener Facebook-Auftritt in den kommenden Wochen geplant.

Zu dem Kommunikationskonzept des NTV gehört auch die Umstellung des bisherigen Verbandsmagazins "Niedersachsen Tennis" von einem Print- auf ein Online-Magazin. Das "NTVemag" erscheint erstmals Mitte Februar.

Derzeit in der Entwicklung befindet sich zudem ein Kommunikationsportal für den NTV und seine Gliederungen als Ablösung der derzeitigen Homepage. In den kommenden Wochen wird der Niedersächsische Tennisverband neben Facebook auch in den sozialen Netzwerken Twitter und Youtube auftreten.