Längere Busfahrten können mitunter Spaß machen, wenn die Stimmung dementsprechend gut ist. Doch es kann auch ganz anders aussehen: In diese Kategorie gehört die Rückfahrt des Fußball-Oberligisten TB Uphusen vom Auswärtsspiel gegen den SC Göttingen 05. „Ich habe mich nicht getraut, einem unserer mitgefahrenen Zuschauer in die Augen zu sehen. Und zwar, weil ich mich geschämt habe“, sagte Uphusens Trainer André Schmitz.

Dem Coach war unwohl in seiner Haut, weil seine Schützlinge in Göttingen eine sehr schwache Leistung an den Tag gelegt hatten. Die Uphuser kassierten gegen Göttingen – wie bereits im KURIER am SONNTAG berichtet – eine verdiente 0:3 (0:1)-Schlappe. Im zweiten Saisonspiel war es für die Achimer somit die zweite 0:3-Niederlage. Vergangene Woche hatten die Arenkamp-Kicker mit dem gleichen Resultat zu Hause gegen den VfV Hildesheim 06 verloren.

Dabei war André Schmitz voller Hoffnung, dass die ersten drei Punkte der Saison eingefahren werden. Der Grund: Das Pokalspiel gegen den SV Meppen am Mittwochabend. Nach großem Kampf unterlagen die Uphuser gegen den Favoriten aus der Regionalliga nur mit 2:3. Schmitz hatte darauf gehofft, dass seine Akteure dadurch viel Selbstvertrauen getankt hatten. Doch anscheinend war das Gegenteil der Fall. „Einige haben sich wohl doch zu sehr hochjubeln lassen“, sagte Schmitz. Sein Team ließ in Göttingen die nötige Einstellung vermissen. Das machte sich früh bemerkbar. Denn es waren gerade erst fünf Minuten gespielt, da unterlief Bülent Kaksi ein schlimmer Fehler im Aufbauspiel. Die Platzherren ließen sich nicht zwei Mal bitten: Mazlum Dogan versenkte den Ball zum 1:0 im Uphuser Tor. TBU-Keeper Oliver Blum war laut André Schmitz ohne Abwehrmöglichkeit. In der Folge wurde das Spiel der Uphuser nicht besser. Chancen blieben eine Seltenheit.

Als Nils Göcke dann in der zweiten Halbzeit einen Göttinger im Strafraum zu Fall gebracht hatte, fiel die Vorentscheidung. Es gab Elfmeter für den SC, den Florian Steinhauer ohne Probleme verwandelte (58.). Acht Minuten vor dem Abpfiff markierte Lamine Diop schließlich den 3:0-Endstand für den SC Göttingen 05. Schmitz fand nach der Pleite deutliche Worte. „Göttingen hat das getan, was sie können: laufen und kämpfen. Wir haben das vermissen lassen“, schimpfte der Uphuser Coach. „Göttingens Niveau war heute Bezirksliga, unseres dagegen Kreisklasse.“ Zwar hatte Stamm-Innenverteidiger Denis Spitzer gefehlt, doch das könne keine Ausrede für die schwache Leistung sein, meinte Schmitz.