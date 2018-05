Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mini-Meisterschaften

Fk

Hutbergen. Zum Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften im Tischtennis lädt der TTC Hutbergen ein. Am Sonntag, 17. Februar, spielen Jungen und Mädchen ab 14 Uhr in der Turnhalle der Pestalozzischule in Verden getrennt in unterschiedlichen Altersklassen (ab zwölf Jahren und jünger). Kinder mit einer offiziellen Spielgenehmigung dürfen nicht teilnehmen. Die Einladung richtet sich vielmehr an Einsteiger, die erste Erfahrungen im Tischtennis sammeln möchten. Jeder Teilnehmer kann bei Bedarf mit einem Schläger ausgestattet werden und erhält unabhängig vom Abschneiden in jedem Fall einen Preis. Für Rückfragen steht der Verein in Person von Hansi Peymann unter der Telefonnummer 04230/585 oder per Email unter hansi.peymann@web.de zur Verfügung.